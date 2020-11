Università, i tool indispensabili per sopravvivere alla Dad

Google Calendar

Dropbox

Speechnotes

Simple Scan

Canva

Glihanno ormai ripreso leda poco più di un mese, adottando modalità differenti per fronteggiare l’. Nella maggior parte dei casi gli studenti stanno sperimentando un sistema di, decidendo in totale autonomia se assistere alla lezione da casa o recarsi in ateneo per laMa quali sono glia sostegno di coloro che sono alle prese con la? Per supportarti nello studio noi di Skuola.net abbiamo pensato di fornirti una lista con alcuniche potrebbero esserti utili in questi mesi di studio. Cosa aspetti a consultarli?Per organizzare tutti i tuoi, ricordare in qualsiasi momento glie segnare le date dei, deie deglida sostenere, ti consigliamo di utilizzare, uno dei tanti servizi che mette a disposizione Google. Potresti usare tale servizio come un vero e proprioperché si sincronizza direttamente con la posta di Gmail ed è dunque sempre disponibile su tutti i dispositivi che possiedi.Con funzionalità simili a Google Drive,è un servizio di cloud storage che ti permette di salvare tutti i tuoi file in una, sempre disponibile su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet e condivisibile con chi desideri. Se haie haidi perderli, non esitare dunque a copiarli in un cloud storage per restare tranquillo!Se il tuo docente parla velocemente e non riesci a stargli dietro, ti consigliamo di usare la piattaforma “” che scrive per te ciò che sente. Il suo funzionamento è semplice: basta cercare il sito su un qualsiasie attivare ildurante la lezione. Ricorda di formattare iluna volta terminata la lezione e di correggere idovuti alle assonanze che il servizio potrebbe aver commesso.Se hai bisogno die non possiedi unoin casa, niente panico!è un’applicazione mobile che ti permette di scannerizzaredirettamente sul tuo smartphone. Una volta effettuata la scansione potrai decidere se salvarla in, condividerla con altri dispositivi o inviarla tramiteSe devi preparare unper l’università e hai intenzione di stupire il docente con dellemoderne e innovative, ti consigliamo di utilizzare la piattaforma di progettazione grafica. Al suo interno troverai diverse modelli in diversi formati da formattare e riempire con i tuoi contenuti. Come noterai, la piattaforma è utile anche per creare slide per possibili presentazioni,settimanali personalizzati.