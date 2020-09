Motivazione e traguardi da raggiungere

Organizza lo studio: quando e dove

Stila un day planner

Usa al meglio gli appunti

Usa schemi e riassunti

Come trovare il proprio metodo di studio?

Dopo il difficile periodo scaturito dall’emergenza sanitaria da Covid 19 glidi studenti per la. Per loro, dopo aver messo via costume e telo da mare, è arrivato il momento diNoi di Skuola.net abbiamo quindi pensato di elaborareper aiutare i ragazzi nelle loro lunghe e impegnative giornate di studio dei prossimi mesi!Diciamoci la verità: si sente già la mancanza della spensieratezza e del relax protagonisti indiscussi delle vacanze estive appena terminate.Prima di pensare all’elaborazione del proprio metodo di studio, però, è necessario partire dal un concetto fondamentale:. I buoni propositi potrebbero iniziare a venire meno nel corso dei mesi e di conseguenza anche la voglia di studiare. Cosa fare?, pensa al valore dell’istruzione e fissa deida raggiungere. Molti studenti, inoltre, si affidano alleo ai. Funzioneranno?Non è mai tardi per trovare il proprio metodo di studio e come primo step noi di Skuola consigliamo di pensare all’. Scegli dunque unonel quale passare del tempo e studiare. Dovrai liberarti da qualsiasi dispositivo mobile:e prendi un orologio per avere la consapevolezza del tempo che trascorre.Che tu sia uno studente universitario o della scuola secondaria di secondo grado, avrai sicuramente a disposizione un. In base a tuoi impegni stila uninserendo le ore da dedicare allo studio. Ti consigliamo di ritagliare degli spazi anche per delle: troppe ore di studio potrebbero dare un. Per avere tutto sotto controllo ti consigliamo di creare unada aggiornare ogni settimana con nuovi impegni o… imprevisti! Se ti rendi conto di essere troppo duro con te stesso, prova a diminuire la mole di studio o ad organizzarti in modo differente.Una volta organizzato lo studio inizia ad analizzare ila tua disposizione. Molti studenti tendono a rivedere glipresi a lezione per avere uno sguardo d'insieme e ricordare l'argomento da ricercare poi sui libri. Ti consigliamo dunque di confrontare i tuoi appunti con gli argomenti sui libri per farePer molti studenti glie lesono un insostituibile alleato nello studio soprattutto perché aiutano ladei concetti e quindi la comprensione degli argomenti, senza per questo impararli a memoria. La mera memorizzazione infatti non è mai un buon metodo di studio!È indubbio che. Ti consigliamo dunque didiversi metodi o di crearne uno ad hoc per te. Ogni mente, infatti, ha una struttura unica ed inimitabile e un determinato metodo non è valido per tutti. Come capire di aver trovato quello giusto? Attraverso lae l’. Ti consigliamo di provare i diversi metodi, fare verifiche e quiz e