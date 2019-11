Scuola, nuovi scioperi 27 e 29 novembre: lezioni a rischio

Sciopero A.T.A del 27 novembre: si farà lezione?

Sciopero scuola del 29 novembre: lezioni a rischio

Gli scioperi a novembre non sono ancora finiti: infatti sonodue i momenti da tenere d’occhio nei prossimi giorni. Sono tante le motivazioni e tante sono le persone attese nelle piazze. Tutte queste proteste riguardano, dai lavoratori agli studenti. E proprio per questo le lezioni la prossima settimana potrebbero non svolgersi tutte secondo l’orario scolastico. Niente è ancora certo, ma scopriamo di più sulleTra qualche giorno, il, scenderanno in piazza tutti i lavoratori del settore amministrativo di scuole pubbliche e private, infatti è stata laa proclamare lo sciopero perdi questa categoria di lavoratori. Le motivazioni della protesta sono molte, a iniziare dalleattraverso le cooperative per quanto riguarda i profili di collaboratore scolastico. Proseguendo anche con la questione riguardantesu tutti quei posti disponibili e vacanti in organico di diritto. Inoltre A.T.A. è controed assistente amministrativo al cospetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. E i motivi non sono ancora finiti, sono davvero molti, e proprio per questo il, ma dipenderà da scuola a scuola e da classe a classe, quindi basatevi soprattutto sulle parole dei vostri professori e personale interno.Sulloinvece è il Miur a darne notizia con una nota , dove si può leggere che lo sciopero riguarderà “tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero", ed è stato proclamato da- Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente e da- Unione Sindacale di Base. E sempre in tema di scioperi, il, che potrebbe vedere anche in quella giornata un’ingente quantità di ragazzi e adulti scioperare per l’ambiente. Quindi lezioni a rischio? E’, vista l’enorme portata delle due manifestazioni.