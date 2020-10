Sciopero 9 ottobre fridays for future: piazze e luoghi della manifestazione

Fridays for future, il 9 ottobre i giovani scenderanno nelle piazze

Fridays For Future, nota della ministra: meglio dedicare un’ora di riflessione in classe

Dopo mesi diper evitare la diffusione del virus,ritorna a scendere nellecon una nuova manifestazione contro il. Il movimento globale per la giustizia climatica e ambientale ha constato che la “la pandemia ha reso evidenti le contraddizioni del nostro sistema economico e sociale” e “nonostante ciò la crisi climatica continua ad essere ignorata dalla classe politica”.Ecco tutto quello che c’è da sapere sulloe sull'Secondo il nuovo rapporto delle, le concentrazioni dinell’atmosfera sono a livelli record e continuano ad aumentare e le, che sono state leggermente ridotte dal COVID-19, stanno già tornando ai livelli pre-pandemici. Ledella nostra incapacità a far fronte all'emergenza climatica sono ovunque: dalleai, daglialle. A rimettere il clima al centro delsono nuovamente gli attivisti diche hanno organizzato dei cortei in tutta Italia il. Il loro invito è rivolto a tutti: tutte e tutti devono “scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero". Gli organizzatori, attraverso una nota, hanno già chiarito che: “Le azioni possono variare di città in città per garantire ovunque il rispetto delle norme di sicurezza per la protezione contro il coronavirus. Affinché l’adesione sia sicura per tutti, ci impegneremo a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus. Le azioni varieranno di città in città in modo da poter garantire ovunque la sicurezza dei partecipanti. Siamo ancora in tempo per cambiare tutto. Ma dobbiamo fare in fretta, e trattare la crisi climatica come una vera crisi. Abbiamo bisogno che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all’avidità di pochi”. Ecco la mappa con tutte le piazze e i luoghi della manifestazione In risposta alle manifestazioni organizzate da, la ministra dell’Istruzioneha inviato agli istituti scolastici italiani una nota in cui chiede di dedicare nel corso della mattinata di venerdì un’. Tale momento, infatti, rientrerebbe in uno deicontemplati dalla Legge 92/2019, assieme allo studio della Costituzione e alla Cittadinanza digitale. Nella nota emanata, inoltre, si legge che è“approfondire, analizzare, elaborare strategie assieme alle studentesse e agli studenti, finalizzate alla più completa e funzionale trattazione di argomenti che rivestono una così grande importanza per le nuove generazioni”.