Fridays for future, Global Strike 24 aprile: sarà social e digital

Fridays for Future non si ferma durante la quarantena

Global Digital Strike, cosa accadrà in Italia

Friday for Future, le proposte del movimento italiano

L'emergenza dovuta ale il conseguente lockdown in tanti Paesi del mondo non fermano i ragazzi del movimentoche hanno organizzato una mobilitazione per il clima in versione digitale per domani,. Mentre il mondo combatte il Coronavirus, spiegano i promotori,In tutto il mondo, infatti, i livelli di inquinamento sono diminuiti in modo significativo, ma si tratta di un miglioramento non ancora sufficiente.Occorre, dunque, ancora mobilitarsi. "Questa volta non in piazza – dicono gli attivisti in una nota – ma sulle piattaforme social. Fridaysforfutureanche durante la quarantena. Ribadiamo che la lotta contro la crisi climatica è anche una lotta per la salute dell’essere umano e – aggiungono – l’uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, con la transizione ecologica cuore e cervello di questa rinascita”.Sarà il, quello di domani e il giorno non è scelto a caso. Il 24 aprile è, infatti, anche il, ossia la giornata di sensibilizzazione per chiedere al settore della moda maggiore trasparenza in tema di rispetto dei diritti umani e dell'ambiente.In Italia la mobilitazione interesserà. Lo sciopero inizierà domani alle 10, con un appuntamento virtuale a Palazzo Chigi, grazie a una piattaforma di geolocalizzazione che sarà pubblicata su www.ritornoalfuturo.org. Dalle 11 in poi ci saranno varie attività, tra cui un webinar di approfondimento e un'edizione speciale del #CamerettaTour, con personaggi della scienza e dello spettacolo con cui verranno affrontati i temi che stanno più a cuore al movimento. Le attività proseguiranno nel pomeriggio, con le proposte dei vari gruppi locali di Fff. Spazio anche alle lezioni digitali di docenti di scuola e università che daranno consigli su come affrontare la crisi climatica.Sul sito ufficiale del movimento italiano che si ispira a quello internazionale lanciato da Greta Thunberg è possibile leggere unadestinata, non troppo velatamente, anche a chi ci governa attualmente. Per gli attivisti non c'è solo l'emergenza Coronavirus, ma occorre non dimenticare anche quella climatica per effettuare une rilanciare il sistema economico italiano. La lettera di Fridays For Future, sottoscritta da decine di scienziati ed esperti, propone una soluzione unica per la crisi sanitaria e quella ecologica con unche miri all'efficientamento energetico, alla tutela del territorio e alla riconversione delle industrie.