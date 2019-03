15 Marzo Global Strike: manifestazione per il clima, tutti i luoghi e orari per partecipare

Venerdì 15 marzo migliaia di studenti di ogni ordine e grado non andranno a scuola o all'università. Molte le adesioni attese per il “Global strike for future”, iniziativa che nasce per chiedere drastici interventi contro il cambiamento climatico.

Global Strike - Fridays For Future: la mappa degli appuntamenti del 15 marzo!

Cerca il tuo comune su questa mappa e scopri luoghi e orari della manifestazione studentesca per partecipare.Troverai anche gli eventi social e tutti i dettagli!





Global strike for future: luoghi e orari della protesta nelle principali città italiane

Milano

Piazza della Scala ore 9.00-13:15 Torino

Piazza Arbarello ore 09:30 alle 14:00 Genova

Piazza De Ferrari ore 17:00 - 18:30 Bologna

Piazza Maggiore ore 9:00 – 13:00 Firenze

Piazza Santa Croce ore 9:00 – 13:00 Roma

Piazza Madonna di Loreto ore 11:00 - 14:00 Napoli

Piazza Garibaldi ore 9:00 - 13:00 Bari

Piazza Prefettura ore 10:00 – 13:00 Cosenza

Università della Calabria - Ponte Pietro Bucci (Rende) ore 9:30 Messina

Piazza Unione Europea ore 18:00 -21:00 Catania

Via Etnea, Villa Bellini ore 9:00 Palermo

Piazza Verdi ore 9:00 Cagliari Piazza Garibaldi ore 9:00



Global strike for future: i motivi della protesta

Ecco la sintesi dei principali appuntamenti nelle città italiane più importanti.L'emergenza climatica è ormai riconosciuta dall'. Gli scienziati concordano nel sostenere che sia rimasto poco tempo per cambiare radicalmente il nostro modello di sviluppo in un modo che sia sostenibile per la sopravvivenza del genere umano. Nonostante ciò la politica appare spesso distratta a tali tematiche. Per questo gli studenti di tutto il mondo venerdì 15 marzo si mobiliteranno per chiedere interventi concreti in favore del clima.

La protesta avrà carattere mondiale. Sono previste oltre 860 proteste in 75 diverse nazioni sparse su tutto il globo: dall'Oceania alle Americhe, passando naturalmente dall'Europa fino a numerose località dell'Africa.

Molte le città italiane coinvolte: i principali capoluoghi ma anche molti centri minori.

La giornata, inoltre, coinciderà anche con lo sciopero del comparto scuola di tutto il personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario.

La mobilitazione mondiale di venerdì si ispira alle azioni della giovanissima Greta Thunberg, fautrice del movimento #FridaysForFuture. La sedicenne svedese, scioccata dagli epocali incendi che hanno distrutto moltissimi ettari di bosco nel suo paese l'estate scorsa, dal 20 agosto ha scioperato per tre settimane davanti al parlamento di Stoccolma. Semplici le richieste della ragazza: impegni concreti con il cambiamento climatico. Grazie a Instagram e Twitter le sue gesta sono diventate virale offrendo al movimento una dimensione globale.