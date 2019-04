FridaysForFuture: 13 aprile Assemblea Nazionale Costituente a Milano

Conosciamo ormai tutti la piccola attivista svedese Greta Thunberg che, a soli 16 anni ha già fatto parlare di sé in tutto il mondo grazie alla determinazione del suo attivismo per la tutela dell’ambiente che ha trascinato con sé milioni di persone.

In Italia in particolare l’ondata del movimento per la salvaguardia dell’ambiente e del clima è arrivata lo scorso venerdì 15 marzo quando 350.000 studenti sono scesi per le strade delle nostre città italiane per far sentire la loro voce in difesa del nostro pianeta che l’uomo sta lentamente distruggendo giorno dopo giorno.

Lo stesso giorno 1,8 milioni di persone in 125 Paesi del mondo si sono date appuntamento per esprimere le medesime convinzioni e solidarietà con la causa promossa dalla giovane Greta, al di là di ogni diversità e barriera culturale.

FridaysForFuture, il movimento non si ferma: ecco le date di aprile!

Dopo il grande successo della grande protesta mondiale di marzo in tutta Europa,si preannuncia certo comeA comunicarlo, il sindacato studentesco. Il primo incontro del mese è fissato a, dove si terrà una, aperta a tutta la cittadinanza, in cui interverranno fisici, scienziati, climatologi e ingegneri ambientali per confrontarsi sul dibattito fra cambiamento climatico, crisi e soluzioni.Questa conferenza apre la strada alla vera e propriaattesa il giorno dopo, sempre. Qui si discuterà delle tappe future che il movimento FridaysForFuture Italia dovrà percorrere nei prossimi mesi e delLe date da fissare per il mese di aprile non sono ancora finite poiché domenica, a conclusione delle due giornate precedenti, è previstarivolta ad associazioni, sindacati e giornalisti.