Sciopero 27 settembre 2019: il nuovo Ministro sta con gli studenti

Fioramonti a sostegno dello sciopero per il clima del 27 settembre

Da meno di un mese il Ministero dell’Istruzione ha un nuovo Ministro:. Molti sono stati però gli eventi a cui il neo Ministro ha preso parte e quindi molte sono state le dichiarazioni da lui rilasciate in questi giorni intensi. Tra tutte le proposte e le idee che il nuovo Ministro intende mettere in atto ora che è a capo del Dicastero di Viale Trastevere, spicca la suache protestano nelle manifestazioni suiE' proprio durante un'intervista rilasciata dal Ministro qualche ora fa chein programma ile dichiarava: "Venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alle manifestazioni per i Fridays For Future, io l'ho sempre detto anche da Viceministro che mi sembra una bellissima iniziativa, ed è in realtà la lezione più importante che possano frequentare, ma qui al Ministero lanceremo un banner che verrà messo sulla facciata del Ministero, per raccontare la nostra dedizione alla lotta fattiva contro i cambiamenti climatici, e anche quindi utilizzare la scuola, l'Università e la Ricerca per una missione collettiva di collaborazione contro i cambiamenti climatici. E poi ospiteremo numerose scuole all'interno del Ministero per raccontare i loro progetti di transizione ecologica, di efficientamento energetico, tutti quei progetti che le scuole realizzano e che hanno a che vedere con la tutela e la salvaguardia dell'ambiente."