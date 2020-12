Il progetto “Imparare per Passione”: come si ottiene una borsa di studio?

Cos’è il 4-Year Programme del Liceo Malpighi?

“Imparare per Passione”: cosa prevede quest’anno?

Liceo Malpighi e Campare per “Imparare per Passione”

“Harvard Secondary School Program – 7 Week College Experience”

“Summer@Brown University Pre – College Programs”

Lo scorso anno al Liceo Malpighi di Bologna, con il sostegno di, è nato il progetto “”, e proprio in questi giorniGrazie a questo incredibile progettoScopriamo meglio i dettagli della nuova edizione di “Imparare per Passione”.Ledal progetto “” saranno assegnate secondo il merito e guardando anche al reddito, il tutto tramite il bando di concorso pubblicato sul sito del Liceo ( www.liceomalpighi.it ). La scadenza per presentare la domandaIl, arrivato al terzo anno di sperimentazione,, che vuole coniugare la tradizione liceale italiana con un. Questo titolo di studi permette di iniziare. I quattro anni sono pensati come unche possono integrare la preparazione scolastica e costruire una base importante per le ammissioni alle Università italiane ed estere. Inoltregrazie a periodi di studio in altri licei partner all’estero.All’interno del programma “” quest’anno sono stati finanziatiche consentono di mantenere l’orizzonte internazionale anche in un momento come quello che stiamo vivendo in cui, a causa della pandemia, gli scambi sono bloccati e il futuro sembra sempre più incerto.in cui. “Il Boot Camp che forma "climate shapers" oggi coinvolge partecipanti da tutto il mondo. E' un'esperienza formativa che mette a confronto generazioni e culture diverse allenando i ragazzi a sviluppare il pensiero sistemico, comprendendo attraverso casi concreti e progetti di gruppo il concetto di ecologia integrale”, afferma Sara Roversi, Founder di Future Food Insistute.Il secondo progetto,Si tratta di un percorso sperimentale promosso da una startup creata da un gruppo di giovani italiani, laureati ad Harvard Business School, MIT Massachusetts Insistute of Tecnology, NYU, Politecnico di Milano e Università Bocconi,Inoltre, grazie al supporto di, vi è anche un ulteriore progetto:, dedicato. Questa novità 2021/2022 ha nell’essereil suo punto di forza. Prevede infatti di, tuition, per la partecipazione ad uno dei seguenti corsi di studio estivi: