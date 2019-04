Nasce il primo giornalino scolastico che si legge su WhatsApp

È arrivato il primo giornale interamente realizzato in formato WhatsApp! E la grande novità è che non sarà nessuna impresa editoriale famosa a fornirlo agli utenti, ma una scuola. A ideare e realizzare il "WhatsApp News" infatti è una redazione formata da studenti che intendono raccontare giornalisticamente la propria scuola e la società nella quale vivono, servendosi dello strumento di comunicazione più diffuso fra i giovani oggi.

Il nome del giornale è "L'altro punto di vista", testata ideata da una redazione formata da giovani frequentanti l'istituto Del Duca - Diego Bianca Amato di Cefalù. Essa è formata da uno studente per ognuna delle classi dei plessi dei quali si compone la scuola: liceo artistico, liceo scientifico, istituto tecnico per il turismo e istituto tecnico marketing-finanza.

Un giornale destinato non solo agli studenti

Il giornale è stato pensato per essere distribuito gratuitamente in pochi minuti a migliaia di lettori attraverso la piattaforma di Whatsapp. Oltre a finire sui telefonini di docenti e genitori della scuola, infatti, il nuovo giornale sarà condiviso da tutti gli studenti ai loro contatti telefonici e in pochi secondi raggiungerà migliaia di giovani.Ambizioso il progetto degli studenti: "L'idea del giornale è nata tra i corridoi di scuola. Volevamo qualcosa che ci rappresentasse. La carta, purtroppo, costa troppo dunque abbiamo pensato ai social, in particolare a Whatsapp" - queste le parole che il giovane direttore del giornale Gabriele Azza ha rilasciato a noi di Skuola.net.Aggiunge inoltre che "Il titolo '' è stato scelto per sottolineare che il giornale, ma anche perché vogliamo raggiungere via Whatsapp, non solo gli studenti, ma anche tutti coloro che sono interessati al nostro prodotto, favorendo così dibattiti e confronti.Il nostro giornale viaggerà dai gruppi di classe a quelli dei genitori e tratterà anche tematiche che non riguardano esclusivamente ciò che accade in classe, ma anche progetti Erasmus o viaggi di istruzione".