Frasi, citazioni e dediche da scrivere sul diario scolastico

Ah, il diario scolastico! Ogni estate si ricomincia a pensare alla scuola con questa domanda in testa: quale diario compro quest’anno? Il diario di ogni studente, compiti a parte, racchiude tutti i suoi segreti: bigliettini, messaggi cifrati col compagno di banco o con la migliore amica, fotografie di idoli irraggiungibili o di quel ragazzo tanto carino della classe quinta accanto.

E quando il diario finisce in mano ai compagni? È proprio lì che comincia il divertimento! Dediche, disegnini, frasi assurde e incomprensibili di cui, a distanza di tempo, non si capisce più il significato, soprannomi e pensieri inconfessabili: tutto questo scritto con la meravigliosa calligrafia e lo stile di quel compagno che non potrete mai dimenticare.

Ecco allora che oggi vogliamo darvi l’ispirazione e suggerirvi qualche frase sempre utile da scrivere sul diario della migliore amica, del compagno di banco, su quello di chi ti passa sempre i compiti o frasi sul tanto temuto primo giorno di scuola e sull’amatissimo ultimo.

Dediche per la/il migliore amica/o

«La migliore amica è quella che conosce la canzone del tuo cuore; e che te la canta quando tu ne scordi le parole»



«Un'amica/o speciale ascolta anche quello che non dici»



«Quando fa male guardare il passato e quando fa paura guardare il futuro, basterà guardare accanto a te: lì troverai sempre la tua migliore amica»



«Le/GLi amiche/i migliori sono sorelle/fratelli che ti scegli da sola/o»



«Un'amica speciale è come un buon reggiseno: sostiene bene, è difficile da trovare e rimane sempre vicina al tuo cuore»



«Un'amicizia è bella anche perché ci lega sì ma senza usare catene, ci tiene insieme semmai, di più»



«Dicevano che è impossibile un'amicizia fra una ragazza e un ragazzo... Noi siamo invece l'eccezione che conferma la regola! Ti voglio bene dal profondo del cuore e te ne vorrò sempre»



«Io e te… Lo stesso pensiero!!»

Frasi per il compagno di banco

«Forse le nostre strade si divideranno dopo le scuole, forse ci vedremo sempre più di rado, forse succederà qualcosa che spezzerà per sempre la nostra amicizia, ma quello di cui sono certo è che nessuno riuscirà a cancellare i ricordi più belli vissuti con te che custodisco gelosamente nel mio cuore»



«Una testa calda più una testa calda cosa fa? Una coppia esplosiva che butta giù la scuola!»



«Resterai sempre il ricordo più bello, anche quando le distanze ci separeranno e il tempo sembrerà cancellare le impronte che abbiamo lasciato sulla spiaggia della vita. Ma quelle impronte resteranno sempre lì, hanno la forza dei passi fatti insieme, quelli che ci hanno permesso di essere due grandi amici»

Per ringraziare chi ti passa i compiti

«Come noi, nessuno al mondo. Il duo di compagni di banco più forte di sempre si prepara a tagliare un altro traguardo: copiare il compito di matematica e prendere almeno la sufficienza. Nessuna impresa è impossibile per noi due!»



«Grazie di esistere!»



«Se non ci fossi dovrebbero inventarti»

Citazioni sul primo giorno di scuola

«Il primo giorno di scuola è un nuovo inizio. Non avere paura di quello che sarà, concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico»



«Buon anno scolastico a tutti! Buon anno a chi già c’era e a chi è appena arrivato…Buon anno a chi teme le novità e a chi è sempre pronto alle sfide del cambiamento…Buon anno a chi è andato, buon anno a chi è rimasto, buon anno a chi vive la scuola e a chi ci crede…a chi è convinto che sia possibile…Buon anno a chi ha voglia di esserci!»



«Manuale per lo studente perfetto: 1. Studia; 2. Alzati solo quando c’è la ricreazione; 3. Segui attentamente quello che dicono i professori e annuisci spesso; 4. Non chiacchierare con i compagni di banco; 5. Non copiare durante le verifiche di matematica; 6. Butta nel cestino questo messaggio!»



«Tutti ti diranno: ‘Dai, sarà un anno magnifico”. Non ci sperare troppo! Spenderai i pomeriggi a studiare latino, matematica e chimica; la mattina non potrai andare più al mare; dovrai puntare ogni giorno la sveglia alle 7; e non riuscirai mai ad avere una domenica rilassante… Auguri, soldato!»

Frasi sull’ultimo giorno di scuola

«Sono felice di aver trovato qualcuno che renda difficile dire addio alla scuola»



«Scopo della scuola è quello di sostituire una mente vuota con una aperta”. – ma nel tuo caso non c’è riuscito»



«La scuola finisce, ma noi no. Noi siamo infiniti. Anche se non capiamo niente di matematica»



«Lo studio è come una candela… prima o poi si spegne. Buone vacanze!»



«Amo l’amore, amo la vita, amo la scuola quando è finita.»

Ilaria Roncone