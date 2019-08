Come organizzare il tuo diario scolastico

Impegno importante? Scrivilo subito

Il diario è uno dei must del ritorno a scuola. Sì, nonostante app e altri strumenti tecnologici, scrivere continua ad essere il metodo migliore per memorizzare e avere tutto sotto controllo.. Ecco alcuni consigli da applicare subito!Sport, compiti, amici, famiglia: e poi ti capita di dimenticarti la festa di compleanno della tua migliore amica! Quando hai troppe cose da ricordare, è normale che la memoria faccia qualche scherzetto. Il tuo diario però ti aiuta:. Studi scientifici dimostrano che mettere le informazioni per iscritto ti aiuta a ricordarle meglio in futuro.Per. Ogni pomeriggio, potrai capire per quanto tempo dovrai studiare e, in caso di ore libere, ti basterà guardare ai giorni successivi per avvantaggiarti il lavoro e bilanciare il carico di studio!Se esiste il rischio che: in questo modo basterà cancellare, anziché fare brutti segni. Ti aiuterà a mantenere il diario pulito e ordinato.Un programma giornaliero può essere utile, ma ancora di più può esserlo avere una visione d'insieme dei tuoi impegni. UsaDai spazio alla tua fantasia, anche l'occhio vuole la sua parte. Con: puoi codificare i compiti usando penne o pennarelli colorati. E' anche una cosa utile: puoi assegnare un colore diverso a ogni materia, a ogni compito (per esempio, tema, esercizio, ricerca) oppure puoi distinguere i diversi incarichi in ordine di priorità (urgente, per la settimana seguente, eccetera).Il tuo diario raccoglie anche tutti i tuoi ricordi e i pensieri, da scorrere e riscorrere quando l'anno sarà finito.: un diario efficace deve anche saper regalare emozioni e motivazione. Riempilo diLa vita a scuola non è fatta solo di compiti: per un anno scolastico davvero al top, non devi dimenticare di appuntare con precisione l'orario scolastico, oltre che i. E se hai degli hobbies, tenere un diario aggiornato ti aiuterà a conciliare sport, scuola e passioni. Usalo per tenere traccia dei progressi fatti, usando simboli, colori, decorazioni personali che ti aiutino a organizzare il tuo tempo libero!Ora che sai: e quale scelta migliore se non il, che racchiude tutto quello che ti serve per pianificare studio e impegni e divertirti allo stesso tempo? Eh sì,: dalla pagina Salva Studente a quella per tenere sotto controllo la media voto, dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso. In più curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario che ti farà svoltare la tua vita da studente!