Scuole chiuse per maltempo 11 e 12 ottobre: lista città e scuole

Il meteo torna a flagellare l’Italia. Nelle ultime ore dei veri e propri nubifragi si stanno abbattendo su molte regioni. La più colpita, sinora, è stata la Sardegna, dove la perturbazione – che in precedenza aveva messo in seria difficoltà la Sicilia (senza però lasciare troppi danni dietro di sé) – ha causato frane, smottamenti e allagamenti in tutta la provincia di Cagliari. Rendendo difficili gli spostamenti delle persone. E per le prossime ore è già stata diramata un’allerta meteo per la Liguria (specialmente di Ponente), una regione particolarmente ‘sensibile’ ai forti temporali. Per questo, nella giornata dell’11 ottobre, molti comuni sia della Sardegna (per permettere alle persone di tornare alla normalità) sia della Liguria (per evitare rischi) hanno disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici. Vediamo la lista dei principali centri interessati.

Chiusura scuole 12 ottobre

Allerta meteo 12 ottobre: maltempo si sposta su Sicilia, Lazio e Toscana

La situazione è in continua evoluzione. La perturbazione si sta man mano spostando e potrebbe coinvolgere settori più ampi d'Italia. Inoltre bisogna vedere i danni che lascerà il suo passaggio nelle zone interessate proprio in queste ore dalle piogge torrenziali. Allerta arancione venerdì 12 ottobre su buona parte del Lazio e sulla Sicilia. La protezione civile ha avvisato che "Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede la persistenza di rovesci e temporali sulla Toscana meridionale e, dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 ottobre, precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sul Lazio, specialmente sui settori costieri.

Dalle prime ore di domani, venerdì 12 ottobre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia."

Scuole chiuse 12 ottobre in Sardegna

Scuole chiuse 12 ottobre in Sicilia

Maltempo, elenco scuole chiuse Sardegna 11 ottobre

In Sardegna, il sindaco Francesco Dessì ha allungato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole anche per la giornata di venerdì 12 ottobre 2018. "Cari concittadini/e a causa della viabilità interna e nel territorio della città metropolitana ancora precaria, domani 12 ottobre 2018 le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse". Anche a Quartu Sant'Elena scuole chiuse, il sindaco Stefano Delunas ha fatto sapere che: "In seguito al forte temporale di ieri e durante la notte è necessario completare tutti i sopralluoghi per verificare entità e tipologia degli eventuali danni provocati dall'evento meteorologico". A causa dello stato di allerta meteo arancione per venerdì 12 ottobre in Sicilia, i sindaci di alcuni Comuni dello Jonio hanno disposto la chiusura delle scuole. Anche il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice e alcuni sindaci della riviera jonica Furci Siculo, Alì, Nizza di Sicilia hanno provveduto a chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Ecco invece l'elenco delle scuole chiuse in Sardegna, praticamente tutte nella provincia di Cagliari. Attendiamo aggiornamenti per il 12 ottobre:

- Cagliari

- Quartu Sant’Elena

- Assemini

- Capoterra

- Elmas

- Monserrato

- Quartucciu

- Selargius

- Sestu

- Decimomannu

- Maracalagonis

- Pula Sarroch

- Settimo San Pietro

- Sinnai

- Villa San Pietro

- Uta

Maltempo, elenco scuole chiuse Liguria 11 ottobre

Più diffuse le chiusure in Liguria, che coinvolgono più province (soprattutto Genova, Savona e Imperia). Attendiamo aggiornamenti per il 12 ottobre.

- Imperia

- Savona

- Vado Ligure e Albissola Marina

- Finale Ligure

- Albenga

- Alassio

- Altare

- Loano

- Carcare

- Pietra Ligure

- Andora

- Laigueglia

- Bergeggi

- Zuccarello

- Toirano

- Ortovero

- Giustenice

- Dego

- Varazze

- Boissano

- Borghetto Santo Spirito

- Calizzano

- Cisano

- Cairo Montenotte

- Mezzanego

- Rezzoaglio

- Valle Fontanabuona

- Santa Margherita Ligure

- Rapallo

- Sestri Levante

- Casarza Ligure

- Castiglione Chiavarese

- Moneglia

- Lavagna

- Sori

- Pieve Ligure

- Bogliasco

- Ventimiglia

- Borzonasca