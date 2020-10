Tema sul Coronavirus, come farlo bene? #TemaSvolto con Domenico Catagnano, vicedirettore di TGcom24 - Live 29 ottobre alle 15:15

Il mondo al tempo del Coronavirus, come sta cambiando?

Non perdere #TemaSvolto con Domenico Catagnano

. Parole che in questi mesi sono diventate assolute protagoniste del linguaggio di ciascuno di noi ma anche dei compiti assegnati agli studenti. Sono centinaia di migliaia gli studenti che hanno consultato i nostri temi svolti sul coronavirus negli ultimi mesi e molto probabilmente saranno altrettanti quelli che avranno bisogno del nostro aiuto per il prossimo tema assegnato sul coronavirus e il suo impatto sulle nostre vite.Per questo motivo abbiamo deciso di invitare, che ha seguito in prima linea l’evoluzione della pandemia in questi mesi. Sarà proprio un giornalista affermato come lui a inaugurare la nuova stagione diche va a caccia di consigli di scrittura (e non solo) da parte di professionisti del settore per orientare al meglio i ragazzi, tra attualità e fatti storici, fornendo loro spunti utili. Per seguire lo streaming basterà collegarvisulla Skuola Tv e sui canali social di Skuola.net.L’intervista inizierà con qualche domanda per presentare, e successivamente entrerà subito nel vivo della questione. Il vicedirettore didarà infatti ai ragazzi utili consigli su come affrontare. Dall’introduzione alle conclusioni,spiegherà quali. Curioso di sapere cosa dirà il nostro ospite? Non ti resta che seguire la videochat di domani! All’interno della puntata poi non mancherà certo l’occasione per indagare sul passato di Domenico Catagnano: che studente sarà stato? E qual era la sua materia preferita? Queste ed altre domande permetteranno al nostro ospite di fare un vero e proprio tuffo nel passato. Chissà quanti aneddoti e curiosità avrà da raccontare!Ad accogliere e intervistare ilci saranno, Direttore e co-founder di Skuola.net e, scrittore e blogger. Saranno proprio loro a fare da tramite, ansiosa di ricevere utili consigli per unsul Covid-19 da 10 e lode. Insomma non ti resta che guardare la puntata in onda il 29 ottobre alle 15.15 in punto. Come sempre potrai seguirla su Skuola.net e sui canali social Youtube e Facebook!