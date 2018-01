La scuola impone la divisa: gli studenti dicono no

A Pagani, nell'istituto professionale alberghiero, è guerra tra la dirigente scolastica e gli studenti. Il tema della contesa è la divisa scolastica. Lo scorso 15 gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento della scuola che prevede per ragazze e ragazzi l'obbligatorietà della divisa con maglietta blu e pantaloni blu con il logo della scuola. Gli allievi non l'hanno presa bene: no alla divisa e ai suoi costi. La preside, invece, vuole limitare gli abiti eccessivi di molti alunni tra pantaloni strappati e maglie scollate.

"Vogliamo sottolineare che l’obbligo di indossare le divise, una maglietta blu cobalto e pantalone con lo stemma della scuola, per i ragazzi del Pittoni di Pagani è stato portato avanti dalla dirigenza con un metodo antidemocratico, fortemente autoritario e repressivo, con minacce di bocciatura e non ammissione all’esame di maturità per le quinte – affermano i vertici regionali del sindacato studentesco Unione degli Studenti in una nota – Segnaliamo gli alti costi del contributo volontario per la divisa, che nella sostanza viene imposto dato che a chi non paga viene impedito l’accesso ad esercitarsi nelle materie pratiche, cosa che lede fortemente il diritto allo studio".La dirigente scolastica dell’istituto alberghiero risponde così alle accuse: "Da anni assistiamo ad alunni ed alunne che si presentano in aula con un abbigliamento poco consono ad un’istituzione come quella scolastica – ha affermato –– continua - è formare liberi cittadini rispettosi delle regole, costruendo una mentalità utile a svolgere efficacemente il proprio lavoro nell’ambiente alberghiero. La decisione dell’obbligo delle divise, che peraltro creano un’identità e un senso d’appartenenza al nostro istituto, è stata assunta dal Consiglio d’istituto".Negli ultimi anni si sono susseguiti diversi casi analoghi con istituzioni scolastiche chiamate a redigere regolamenti d'istituto in cui si obbliga gli studenti a vestirsi in modo più consono o addirittura a indossare la divisa. Nel 2015, ad esempio, a Mondovì, la preside di un istituto alberghiero decise l'obbligatorietà della divisa scolastica, pena una sanzione disciplinare. In quel caso, la scuola fece decidere agli studenti due opzioni: l'acquisto dell'uniforme nuova di zecca o di una delle divise già previste per i laboratori scolastici con agevolazioni per le famiglie in difficoltà.