Vuoi diventare Dirigente scolastico? Preparati con Tuttoscuola

Sono 35 mila i candidati ammessi alla prova di preselezione, i posti disponibili solo 8.700: passerà la prima fase solo 1 candidato su 4. Stiamo parlando del concorso per Dirigenti scolastici, di una selezione durissima con una posta in gioco elevata. Non basterà infatti superare la prova in modo sufficiente: occorrerà fare meglio degli altri con una prestazione molto buona.

Tuttoscuola propone un percorso formativo originale e di qualità. Non un corso come gli altri, ma un servizio di accompagnamento secondo lo stile dei webinar di Tuttoscuola – competente, caldo e collaborativo – in grado di trasmettere sicurezza ai candidati (fattore di capitale importanza nella preparazione di un concorso così difficile e importante), rispondendo a dubbi e domande.

Il primo webinar del servizio di accompagnamento di Tuttoscuola è martedì, 16 gennaio, alle ore 18.00 (potrai comunque rivedere i webinar in registrata). Si parte con uno dei pezzi forti del programma previsto dal bando, il 3° dei nove argomenti tematici previsti: “Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio”. Clicca qui per conoscere i dettagli. Sei ancora in tempo per iscriverti! Il servizio di accompagnamento di Tuttoscuola si compone di due fasi, autonome e integrabili.





Fase I: Webinar di approfondimento e tutoraggio

Fase II: la “Maratona” formativa

Cose importanti da sapere

Porta almeno due amici! Avrete tutti uno sconto del 16% e un omaggio!

di un'ora e trenta, nei quali saranno affrontate da un esperto e da un Dirigente scolastico di qualificata esperienza le nove tematiche oggetto del programma del concorso, dalla normativa, all'organizzazione del lavoro, fino ai processi di programmazione e all'organizzazione degli ambienti di apprendimento. Sono previsti 2 ulteriori in cui si darà risposta ai quesiti dei corsisti.

Non appena sarà resa nota la banca dati dei quesiti da parte del MIUR (almeno venti giorni prima dell'inizio della prova preselettiva), è prevista una vera e propria "maratona formativa" attraverso la realizzazione di in ciascuno dei attraverso un'accurata riflessione. Questa fase accompagnerà passo passo i candidati fino all'inizio della prova preselettiva e, come per la prima fase precedente, i webinar saranno tenuti da esperti e dirigenti scolastici.