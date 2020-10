Concorso straordinario, chi non passa può avere l’abilitazione all’insegnamento

Concorso straordinario per il ruolo: quesiti e punteggio della prova scritta

Il Ministero dell’Istruzione ha confermato la data di inizio del primo concorso della scuola bandito nel 2020, quello: dalinfatti sarannoi precari storici della scuola a contendersi iGuarda anche:Lache dal 22 ottobre i candidati che parteciperanno al concorso straordinario per il ruolo si troveranno ad affrontare non sarà strutturata a crocette ma a risposta aperta.Per iinfatti saranno infatti somministratirelative alle materie oggetto di insegnamento. A queste domande si aggiungerà inoltre, seguito da cinque quesiti finalizzati ad accertare la comprensione avanzata della lingua.Per ila struttura della prova sarà la stessa, prevedendo dunqueda applicare allee sulle procedure finalizzate all’dello studente disabile. A queste domande si aggiungerà inoltre, seguito da cinque quesiti finalizzati ad accertare la comprensione avanzata della lingua.Allepotrà essere assegnato, mentre il punteggio massimo dellasarà pariSe è vero che solo la metà dei candidati iscritti al concorso straordinario potrà ottenere il ruolo, tuttavia a tutti coloro che,, avranno comunque raggiunto, sarà assegnataSi tratta dunque di una piccola consolazione che, anche se, tuttavia rappresenta un riconoscimento importante per la carriera di un insegnante.Come si legge infatti nel bando del concorso straordinario, “successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto., da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell’art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato”.Per i candidati, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che. Questo significa che anche se i docenti vincitori prenderanno servizio dal prossimo anno scolastico, la decorrenza giuridica del contratto di assunzione a tempo indeterminato sarà comunque retrodatata a partire dal 1 Settembre 2020.