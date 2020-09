Azzolina: "Con il Recovery Fund addio alle classi pollaio e lotta alla dispersione scolastica"

Il 70% dei fondi entro il 2022

Stop alle classi pollaio

Lotta alla dispersione scolastica

Come hanno ormai compreso tutti, ilè una grande opportunità che necessariamente bisogna sfruttare al meglio. E proprio su questo tema è intervenuta lain commissione Cultura alla Camera dei Deputati, nello specifico si è espressa sulla quota che spetta al comparto dell’istruzione. Scopri cosa ha dichiarato la Ministra!Guarda anche:"Le risorse complessive chiamate a confluire nel nostro Paese dall'Unione europea sono stimate indi cui 127,6 miliardi a titolo di prestiti e 81 miliardi sotto forma di sovvenzioni", afferma Azzolina.L'ammontare dei sussidi "sarà distribuito in due tranche, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del totale.dovrà essere impegnataIl restante 30 per cento dovrà essere interamente impegnato entro la fine del 2023". I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (Pnrr) degli Stati membri "saranno presentati in ultima istanza entro il 30 aprile 2021, con una prima valutazione da parte della Commissione nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del primo gennaio 2021", ha precisato Azzolina."Le azioni si concentreranno su più versanti: ampliamento e miglioramento dei servizi per innalzare i risultati educativi; saranno previsti interventi per migliorare il rapporto numerico docenti/studenti per classiinterventi di supporto al diritto allo studio nelle scuole e nell'università", ha aggiunto Azzolina. "L'obiettivo è accrescere le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare le competenze linguistiche, favorire l'accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente dal contesto socioeconomico di appartenenza,, ha affermato la ministra. E ancora: "Gli eventi degli ultimi mesi hanno dimostrato come sia indispensabile investire sulla formazione di tutto il personale scolastico, senza eccezioni, per rispondere in maniera sempre più adeguata e coerente alle esigenze che tempi di innovazione digitale e di proficua rapida circolazione dei saperi impongono"."Se creiamo condizioni migliori sarà anche più facile lottare perancora troppo alta, soprattutto in particolari aree del Paese", ha specificato Azzolina. Secondo la ministra "Lesoprattutto nelle classi dove è più alto il tasso di dispersione. Il tutoraggio avverrà anche attraverso il lavoro a scuola, di docenti dedicati che possano orientare alunne e alunni nelle situazioni più a rischio. La scuola, guardando a questi ragazzi, deve ripensare la propria capacità di essere attrattiva, facendo sì che studentesse e studenti la vivano non solo come il luogo in cui si apprende e si riceve un giudizio sulle proprie competenze, ma anche come luogo dove sia possibile fare esperienze sociali, culturali, ricreative e aggregative", ha poi concluso.