Studenti poeti come Dante: chi metterai all'Inferno e chi in Paradiso?

Laha avuto milioni di lettori - molti dei quali 'costretti' dalla scuola - e continuerà ad averne nei secoli a venire. A meno che non cambino i programmi didattici. Molti di loro si saranno chiesti (o si chiederanno) per quale motivoabbia messoImmaginando, forse, di. Non tutti, però, sanno che è possibile farlo e mostrarlo pubblicamente. Da questo gioco metaletterario, infatti, è nato, improvvisandosi scrittori di endecasillabi e terzine. Il tema? Un personaggio contemporaneo. Si chiama: un contest di poesia creativa, rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori d'Italia.L'idea dell'originale concorso (giunto alla settima edizione) è venuta a un professore di scuola,. E se qualcuno pensa che si tratti di uno scherzo ha sbagliato strada, visto che l'Apocrifo gode del. Il regolamento prevede la composizione di, anche contemporaneo, in uno dei gironi infernali o nelle cornici del purgatorio oppure nei cieli del paradiso. Il tutto seguendo rigorosamente. L'obiettivo è di stimolare la crescita delle competenze letterarie dei partecipanti.E se non fosse ancora chiaro come funziona, il professore ha anche stilato le cinque regole che dovranno contraddistinguere i componimenti presentati. Eccole:Puoi farlo se sei uno studente o una studentessa di una delle scuole secondarie superiori di lingua italiana. La partecipazione è personale: non è possibile partecipare al concorso in coppia o in gruppo.Se credi di essere più bravo di Dante puoi anche spostare un personaggio già presente nella Commedia, ma devi motivare lo spostamento in modo molto credibile.I contributi andranno inviati entro il 31 dicembre. La quota di partecipazione individuale al concorso è di 5 euro e ognuno dei vincitori (uno per ogni girone dantesco) vincerà un premio in denaro.Affidandoci al ricordo degli anni scorsi, il risultato anche stavolta potrebbe essere davvero curioso. Per dire: al posto disono stati messi personaggi storici, come, ma anche estremamente contemporanei,. La showgirl argentina, ad esempio, è stata collocata nella bolgia dei consiglieri fraudolenti, l'ex premier in quella dei lussuriosi. E ancora: l'ex leader libico Gheddafi è comparso nella zona dei traditori della patria,in quella dei seminatori di discordia,nella cornice dei golosi (in Purgatorio).Ma nell'archivio degli Apocrifi c'è spazio anche per il Paradiso:, ad esempio, sono stati messi nel cielo di Mercurio, i giudicinel tempo di Giove., invece, è finito nel paradiso terrestre (in Purgatorio). Tornando all'Inferno,è stato inserito nel girone degli ipocriti. E? Ovviamente in quello dei ladri.