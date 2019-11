World AIDS Day 2019: #BastaTantoCosì per proteggersi

Durex: #BastaTantoCosì per non rischiare

50 mila preservativi saranno distribuiti gratis

Tra poco, il 1 dicembre, in tutto il mondo si celebra il World AIDS Day, una data per sensibilizzare sul tema dell'HIV e ricordare le vittime di Aids.Una delle ultime ricerche condotte per Durex ha rivelato alcuni dati sulle abitudini sessuali degli italiani e il loro approccio per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili:E' sempre più importante diffondere la consapevolezza che il preservativo è l’unico rimedio per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili: Durex ha perciò lanciato la campagna #BastaTantoCosì.. Eppure, come per tanti altri momenti in cui ci si protegge attraverso semplici gesti,. Utilizzare il preservativo da una parte è un gesto semplice e immediato, dall’altra protegge da un grande rischio ed evita il contagio. Per utilizzarlo, basta davvero poco. O meglio #BastaTantoCosì.La campagna #BastaTantoCosì ha coinvolto il comico e creator Gabriele Vagnato, i creators Giacomo Hawkman e Riccardo Dose, Chiara Nasti e l’argentina Cecilia Rodriguez. Cinque ambassador che, attraverso il proprio canale Instagram, hanno veicolato contenuti ad hoc sul tema con l’obiettivo di educare e sensibilizzare i propri followers. Parallelamente - sempre nell’ottica di focalizzare l’attenzione sull’utilizzo preventivo del preservativo - Durex ha realizzato un video hero in cui i 5 ambassador stessi, hanno prestato la loro immagine per farsi portavoce del concetto #BastaTantoCosì invitando la community ad evitare il rischio di contagio da HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili attraverso un semplice gesto.In occasione del lancio di questa campagna e per sottolineare il suo costante impegno nella lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili,fondata nel 1985 nonché prima Associazione Italiana nata per fermare la diffusione del virus HIV e dell'AIDS. L’iniziativa prevede lada distribuire - oltre che nelle 12 sedi territoriali della Onlus e sue affiliate - durante i principali eventi cui si tratterà il tema prevenzione (es: manifestazioni di piazza, convegni e concerti).