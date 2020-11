World AIDS Day, le cose da sapere e i falsi miti da sfatare: parliamone con la sessuologa - Live 1 dicembre alle 16:15

HIV, AID e malattie sessualmente trasmissibili: informiamoci insieme

Sta per tornare un nuovo appuntamento, l’ultimo del 2020, con, le puntate speciali delladedicate all’educazione sessuale e all’affettività grazie alla collaborazione con. Il primo dicembre non è un giorno qualunque: è il, la giornata che a livello internazionale è dedicata al contrasto di questaNon potevamo rimanere indifferenti. Grazie all’ausilio di un esperto, condivideremo con voi tutto quello che c’è da sapere, sfatando i falsi miti sui contagio e sui rischi dei rapporti non protetti, nonché come funziona il test e come, dove e quando è possibile farlo. Appuntamento quindi ilIn studio la, risponderà alle domande dei conduttori e a quelle della community, fornendo informazioni aggiornate e attendibili su questo nemico invisibile ma, purtroppo, da non sottovalutare, in quanto il contagio è ancora frequente in Italia e nel mondo, anche tra i più giovani. Durante la live, parleremo non solo della malattia in sé, ma focalizzeremo anche l’attenzione sulla sua diffusione e su ciò che è necessario sapere sul, fondamentale per una vita sessuale sicura. Inoltre, nel corso della puntata verranno smascherate diverse false credenze riguardanti la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e il sesso, argomento ancora oggi considerato, troppo spesso, un tabù. Non mancherà l’occasione per lasciare libero spazio a tutte le vostre domande e curiosità, alle quali larisponderà in diretta. Come fatto anche durante i precedenti appuntamenti di, che hanno spaziato dall’uso del preservativo ai consigli per vivere al meglio, e in sicurezza, la propria sessualità e intimità.In studio con la, in conduzione, ci sarà, co-founder e direttore di Skuola.net. Per seguire la diretta, non resta che sintonizzarsi a partire dalle 16.15 del 1° dicembre sui profili social (Facebook e YouTube) sul sito di Skuola.net.L’AIDS è solo l’ultimo degli argomenti che le puntate dellohanno affrontato insieme alla Dott.ssa: potete rivedere questo appuntamento e tutte le precedenti dirette della Skuola TV dedicate a School of Love Digital Tour all’interno della sezione Skuola Tv del nostro sito o sui nostri canali social Facebook e YouTube.che negli ultimi tre anni ha portato l’educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole di tutta Italia grazie agli incontri con esperti pronti a rispondere alle domande e alle curiosità degli studenti. Ovviamente la situazione attuale non permette l’organizzazione delle tappe nelle scuole, ma questo non ha fermato l’iniziativa volta a informare e sensibilizzare i ragazzi su temi legati alla sessualità. E proprio per continuare a divulgare e incontrare, seppur virtualmente, studenti e studentesse,: loinfatti, anziché entrare nelle scuole, ha fatto tappa direttamente nelle case dei ragazzi, coinvolgendo ancora più giovani. Il primo appuntamento , che ha avuto come tema proprio il preservativo e il suo corretto uso, è andato in onda. La seconda puntata , invece, con al centro il tema dell’educazione sessuale, dall’uso del preservativo ai consigli per vivere al meglio, e in sicurezza, la propria sessualità e intimità, è stata trasmessa martedì 17 novembre 2020. L’ultimo incontro in questo 2020 andrà in onda il 1° dicembre alle ore 16.15. Non mancare!