Le cose da NON regalare MAI a San Valentino

San Valentino: 5 regali da non fare al tuo lui

Un bracciale con le lettere del tuo nome: nonostante l’amore incondizionato che vi lega, ti sconsigliamo di regalargli dei prodotti con il tuo nome inciso, come ad esempio un braccialetto. Ciò potrebbe essere un segno di gelosia e di appartenenza e potrebbe non essere ben visto dal tuo ragazzo.

Un corso per imparare a suonare uno strumento: se il tuo sogno era quello di trovare un ragazzo che avesse una spiccata passione per la musica e una dote innata per gli strumenti musicali ma il tuo non sa neanche quali siano le note musicali, evita di regalargli un corso per imparare a suonare uno strumento! Oltre ad essere inutile se non frequentato, tale corso potrebbe rappresentare una vera e propria costrizione per un ragazzo che lo frequenta per non deludere il proprio o la propria partner.

Cover dello smartphone con la vostra foto: come spiegato per i bracciali con le lettere del nome, ti sconsigliamo di regalare al tuo lui una cover dello smartphone con la vostra foto. Potrebbe essere imbarazzante in alcuni contesti, soprattutto in quelli professionali!

Una cravatta con fantasie bizzarre: a meno che il tuo ragazzo sia solito indossare abiti stravaganti ed eccentrici, evita di regalargli una cravatta con fantasie bizzarre proprio il giorno di San Valentino. Potrebbe non piacere o risultare fuori luogo!



Una cornice con una vostra foto: se non sai proprio cosa regalargli, ti sconsigliamo comunque di limitarti ad una semplice cornice con una vostra foto. Potrebbe essere un regalo scontato, troppo ordinario e poco gradito.

San Valentino: 5 regali da non fare alla tua lei

Elettrodomestici: lontani dagli stereotipi di genere legati alla scelta dei regali, ti sconsigliamo di regalare alla tua fidanzata degli oggetti per la casa o degli elettrodomestici. Non sarà sicuramente un’aspirapolvere o una lavatrice a renderla felice!

Regali troppo sexy: San Valentino è la festa degli innamorati ma non bisogna comunque esagerare. Ti sconsigliamo di regalare alla tua partner dei regali “troppo sexy” come completi intimi e vestiti molto attillati perché potrebbero risultare inappropriati.

Libri di cucina: a meno che la tua ragazza ami alla follia la cucina, evita di regalarle un ricettario o un libro di cucina con l'abc per mettersi ai fornelli. Potrebbe offendersi ed interpretare tale regalo come un’esortazione ad imparare a cucinare bene.

Voucher per centri estetici: per evitare discussioni e fraintendimenti il giorno della festa degli innamorati, ti sconsigliamo di regalare alla tua lei un voucher per centri estetici. Se così fosse, potrebbe passare il messaggio che la tua partner non si curi adeguatamente e che dovrebbe correre dall’estetista!

Cuore che si spezza: un ultimo regalo che sconsigliamo per la festa di San Valentino è il ciondolo con il cuore spezzato da dividere con la propria dolce metà. Potrebbe essere un regalo infantile e privo di significato.

È tempo di. La festa di, il patrono degli, è sempre più vicina e sebbene l’si debba celebrare ogni giorno, quella del 14 febbraio potrebbe essere un’occasione per passare una giornata diversa all’insegna dei. Dopo averti dato dei consigli sulla scelta delper la tua dolce metà, abbiamo pensato di stilare uncon tutti i regali dail giorno di San Valentino.Vediamoli insieme.Il giorno diè sempre più vicino e come ogni anno lesi stanno mobilitando per cercare ilda fare alla propria dolce metà. Con l’obiettivo di stupire il proprio ragazzo, però, spesso si rischia di fare delle scelte! Ecco dunque il nostrocon tutti i regali che non dovresti fare al tuo lui.Guarda il video conDopo aver visto i regali da non fare al proprio ragazzo, vediamo insieme lache abbiamo elaborato con ida non fare alla propria lei.