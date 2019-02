Come rovinare San Valentino in 5 parole

San Valentino sta proprio arrivando, e non importa che tu sia single, sposato o fidanzato, non potrai fare a meno di scampare a un’invasione di post sulla tua home di Facebook o Instagram. Infatti è bene tenersi pronti a rivivere l’eterna battaglia tra coppie sdolcinate che posteranno del loro fantastico San Valentino e chi invece criticherà questa ricorrenza definendola esclusivamente consumistica e senza un vero significato. Ma la parte più bella del 14 febbraio è chiedere a voi studenti come e se lo festeggiate, scherzando anche sulle cose da non dire assolutamente al tuo partner!

Le frasi da non dire a San Valentino

Le trovate tutte raccolte qui: Link





























Quale strumento migliore di voi ragazzi per fare unain cui racchiudere i migliorial proprio partner in sole cinque parole.Ecco i messaggi migliori che sono usciti fuori dal sondaggio sulle nostre Instagram Stories: “Ti ha messo le corne”, così da far scendere il gelo nella stanza all’istante. Oppure un fantastico: “Ognuno paga la sua parte”, al quale, care ragazze, si risponde garbatamente facendo presente al gentiluomo il vostro apporto economico alla serata tramite estetista, parrucchiere, trucchi e vestiti, e che. O ancora l’evergreen: “Voglio un figlio con te”, che se detto alla persona sbagliata potrebbe spingerlo allada questo continente in tempi record. Concludiamo questo commento con il classico dei classici “Ti vedo come un amico” ed è subitoTrovate le altre perle inviate dai nostri utenti qui sotto.