Come uscire dalla friendzone a San Valentino

La friendzone è sempre dietro l’angolo, ma quale momento migliore di San Valentino per prendere coraggio e uscirne in qualche modo? Se non ne potete proprio più di essere migliori amici della persona che vi piace, e vederla flirtare con chicchessia tranne che con voi, noi di Skuola.net veniamo in tuo aiuto per salvarti. Prima di leggere questa guida, però, dovete essere pronti al fatto che molto probabilmente il vostro rapporto cambierà per sempre: sia se andrà bene, sia se andrà male, anche se rimarrete amici.

Ma si dovrà pure correre un rischio, prima o poi, no?

1. Tasta il terreno

2. Prepara qualcosa di speciale

3. Lavora su te stesso

4. Studia le sue reazioni

5. Fai il grande passo

Tramite le sue amiche, i suoi amici, o qualcuno a lei/lui vicino, assicurati che per San Valentino non abbia già programmi con qualcuno... perché altrimenti andremo di sicuro incontro a un no.Dobbiamo pensare positivo. E se la risposta fosse un si? Dovrete avere un programma per San Valentino davvero speciale. Attento però: studia anche un piano B divertente in caso vada male, per consoltarti. Ovviamente, con gli amici di sempre!Se siete già amici da tanto, lei/lui sarà abituato a guardarvi con gli stessi occhi. Quindi lavorare su noi stessi, migliorando sugli aspetti che ci piacciono di meno per elevare la nostra autostima, ci aiuterà ad apparire diversi. Facciamo un po' di attività fisica, dedichiamoci ai nostri interessi. E riflettiamo tanto prima di fare il passo. Siamo veramente sicuri che vogliamo davvero qualcosa di più di un'amicizia?Stuzzichiamo un po', non c'è niente di male. Una volta che starete lavorando su di voi, dovrete far capire a lei/lui che non vi mancano alternative. Insomma, non sono pochi/e quelli che vorrebbero iniziare un flirt con voi e uscire per San Valentino. Poi studiate la sua reazione.Se avete colto tutti i segnali, e vi sembra di aver attirato la sua attenzione, non bisogna rimanere sul vago ma bisogna rischiare e dichiararsi. Certo, dovrete essere abbastanza fiduciosi del successo, ma anche in caso contrario, sempre meglio uscire da una situazione di limbo. Anche perché nel peggiore dei casi rimarrete solo amici, senza il rimpianto di non averci provato... e sarete finalmente liberi di flirtare con qualcun altro!