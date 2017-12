10 falsi miti sul sesso e sulla contraccezione

Non basta darsi un bacio per restare incinta, ormai lo sanno tutti. O forse no. I falsi miti che girano intorno al sesso sono così tanti e così virali che spesso possono essere incontrollabili e tramandarsi di generazione in generazione alla velocità della luce. A volte riusciamo a individuare le bufale facilmente, altre possono essere addirittura loro a convincerci di essere la verità assoluta. E diventano l'habitat perfetto di gravidanze indesiderate e malattie a trasmissione sessuale. Ecco perchè è importante smentire tutte le leggende metropolitane che gravitano intorno al sesso. Per farlo noi di Skuola.net abbiamo organizzato una videochat proprio a riguardo! Ospiti in studio saranno Elisabetta Todaro, psicoterapeuta ed esperta in sessuologia e Cristina Critelli, ginecologa ed esperta in sessuologia. Non perdere la prossima puntata della Skuola Tv, eccezionalmente domani giovedì 14 dicembre dalle 16.30 alle 17.30! Nell'attesa della puntata, ecco i miti più comuni a cui, siamo sicuri, hai creduto anche tu!

10. Hai avuto un rapporto sessuale non protetto e temi di essere rimasta incinta? Lavati con la Coca Cola

Ma anche no. Questa è sicuramente una delle bufale più divertenti, ma anche tra le più diffuse. Non ci credi? Pensa che in una recente indagine di Skuola.net sul livello di informazione circa l'Aids, circa l'8% di voi ha dato per vera questa affermazione. Ma forse la colpa è dei vostri genitori visto che la leggenda metropolitana in questione ha iniziato a girare negli anni '70, quando loro erano dei ragazzini. E si è diffusa cosi tanto che sono dovute intervenire delle ricerche a dimostrazione che la Coca Cola non è una spermicida. Senza contare che usarla al posto del sapone intimo fa anche un po' schifo.

9. Tranquilla, se hai avuto un rapporto sessuale che è durato meno di un minuto non puoi essere rimasta incinta

Ne riparliamo tra nove mesi, perchè no, avere come fidanzato Speedy Gonzales non salva da gravidanze indesiderate. Se c'è stato un contatto tra i vostri organi genitali, anche molto breve, potete comunque essere rimaste incinta.

8. Sono passate 24h dalla fine delle mestruazioni? Non puoi restare incinta

Certo, come no, in fondo si tratta solo del periodo in cui le donne sono più fertili. Mi spiego meglio: il periodo di fertilità va dai giorni immediatamente precedenti l'ovulazione, fino al giorno dell'ovulazione stessa. Il che significa che, se hai un ciclo breve, l'ovulazione potrebbe iniziare subito dopo le mestruazioni e il tuo periodo fertile già nei primi giorni del ciclo. Lo sapevi già? Non può dire la stessa cosa 1 ragazzo su 4 che alla nostra indagine ha risposto di essere convinto del contrario.

7. Non si resta in dolce attesa dopo un rapporto sessuale in piedi

È la legge di gravità che lo insegna? Proprio no, eppure il 7% di voi ha raccontato a Skuola.net di esserne convinto. Se non vi proteggete il rischio di una gravidanza esiste sempre e comunque, qualsiasi sia la posizione in cui si è svolto il rapporto sessuale.

6. È il primo rapporto sessuale della tua vita? Non resterai mai incinta

Secondo quale legge non si sa, eppure lo crede il 16% di voi che ne hanno dato conferma alla nostra survey. Peccato che al nostro corpo poca importa se prima eravamo vergini e ora non lo siamo più: se il contatto tra gli organi genitale c'è stato esiste sempre una possibilità di restare incinte. Meglio proteggersi, no?

5. È impossibile restare incinta facendo sesso in acqua

Una vecchia credenza popolare vuole che gli spermatozoi siano incapaci di nuotare. Ed ecco che, per non capitolare in gravidanze indesiderate, la leggenda metropolitana in questione dice che basta avere un rapporto sessuale in acqua. Peccato che non ci sia nulla di più falso perchè non esiste nessuno studio che dimostri l'attendibilità di queste informazione. Se volete stare tranquilli dovete usare un anticoncezionale. Punto.

4. Le dimensioni? Si vedono dai piedi

O dalle mani o dal naso, dipende dalla leggenda metropolitana. Sì, è vero che lo sviluppo del pene e dei piedi, così come del clitoride e delle dita, sono influenzati dallo stesso gene, ma la lunghezza di uno non prevede l’automatica lunghezza degli altri. Sorry.

3. Fare sesso durante il giorno è un ottimo anticoncezional

Peccato che no, gli spermatozoi non sono dei piccoli vampiri allergici alla luce del sole. Quindi, anche se è mezzogiorno e i raggi del sole vi scottano penetrando dalla finestra, potete rimanere comunque incinta.

2. Le malattie sessuali non hanno conseguenze

E gli elefanti volano. Scherzi a parte, le malattie a trasmissione sessuale possono avere conseguenze che vanno anche oltre la malattia stessa. Per esempio il papilloma virus può anche essere una delle cause scatenanti il cancro. Ecco perchè proteggersi, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è importantissimo.

1. Se il preservativo si rompe me ne accorgo

Ti piacerebbe e sarebbe molto bello, ma no, non te ne accorgi. Se non nove mesi dopo.

Serena Rosticci