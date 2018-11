Come capire se gli piaci? Ecco 10 segni

10. Il contatto fisico

9. Si agita quando ci sei

8. A me gli occhi

7. Ti cerca

6. Sei al centro della sua attenzione

5. Su Instagram il Like è assicurato

4.Sorride sempre

3. Arrossisce

2. Storie su Instagram

1. Sembra che nessun'altra ragazza possa piacergli

L’amore dà alla testa quando in testa c'è solo un tarlo:Ci sono passati tutti e prima o poi toccherà anche a te. Se ti piace alla follia una persona e non sai se il sentimento è ricambiato devi per forza ricorrere a una soluzione infallibile: studiare i suoi atteggiamenti e. Perché alcuni segnali sono troppo evidenti per passare in secondo piano. Per esempio se il tuo Instagram è tappezzato di suoi like ha un forte interesse per te. Se appena ti vede arrossisce c’è poco da fare, gli piaci.. Scoprili subito.Ecco ilState facendo un compito insieme o magari ti ha fatto passare tenendo la porta aperta. Se non toglie subito la mano e ti sfiora, secondo te cosa vuol dire?La tua presenza è un disturbo. In positivo, ovviamente. Non riesce però a controllare le emozioni e per questo è in agitazione. Facci caso.Ti senti gli occhi puntati addosso. Appena alzi lo sguardo eccolo lì che ti fissa. Ovvio, appena lo scopri si girerà subito.Anche se è il peggiore della classe e non ha mai fatto manco un compito ti scriverà un Whatsapp per chiederti che compiti ci sono da fare per l’indomani. A quel punto basterà: ad esempio, un invito a ripassare insieme Fisica.Se siete con un gruppo di amici e fa di tutto per scherzare o prenderti in giro, non ti lascia mai in pace, è sempre lì a stuzzicarti, non ti offendere: è cotto. Lo fa per sdrammatizzare, perché se facesse il serio non riuscirebbe a dire due parole.Guarda caso non fai a tempo a postare una foto su Instagram che il suo Like è in agguato. Manca solo la serenata.Puoi dire anche la peggior sciocchezza. Riderà sempre e comunque. Dovrà pur farti capire che non ti odia, no?State parlando normalmente. E’ agitato come al solito. Appena fai una battuta un po’ personale ecco che il suo viso di colora. Sicuro in quel momento si vorrà suicidare per l’imbarazzo che prova.Le sue storie su Instagram, condite con frasi di canzoni amorose o film celebri strappalacrime, sono un segnale chiaro e mirato. Non puoi sbagliare.Lei è troppo bassa, l'altra è troppo alta, un'altra ragazza ancora è troppo antipatica...insomma, quando cerchi di capire se ha una cotta per qualcun'altra, lui divaga e sembra che nessuna riesca ad attirare la sua attenzione. Allo stesso tempo, se ci pensi, è un po' che state sempre insieme e lui è single da davvero troppo tempo. Che la tipa che gli piace sia proprio tu?Serena Santoli