Valutazione neuropsicologica: caratteristiche

La valutazione neuropsicologica è praticata comunemente, ma si esplica con modalità diverse da caso a caso: l’esame deve essere via via più mirato e più specifico a seconda del profilo che emerge nel corso della valutazione.L’esame neuropsicologico ha vari scopi:- obiettivo diagnostico, cioè fornire un quadro completo di un paziente, dando informazioni sulle sue abilità cognitive;- obiettivo di prognostica, cioè consiste nel fornire indicazioni sull’esito di alcune patologie e predirne l’entità- obiettivo di pianificazione dell’assistenza e degli interventi, fornendo informazioni dettagliate sullo stato cognitivo, comportamentale e di personalità e quali sono i limiti che il deficit comporta nella vita quotidiana.- obiettivo di impostazione e monitoraggio di un programma riabilitativo: l’esame neuropsicologico mira a valutare la necessità di un trattamento, eventualmente indirizzare un progetto riabilitativo (che ripristini o sostituisca le funzioni deficitarie) e monitorarne l’efficacia.: per valutare il grado di invalidità di un paziente (in ambito giudiziario, lavorativo ecc).: una conoscenza migliore dei processi funzionali che sottendono alle abilità cognitive e dei substrati neuroanatomici può permettere lo sviluppo di tecniche diagnostiche e riabilitative più mirate.