Nascita psicologia

Nascita della psicologia

Con la psicologia vogliamo descrivere come si comportano le persone nelle varie situazioni, comprendere le cause di questi comportamenti, così sono in grado di prevedere come si comporteranno in situazioni che non conosco ma che hanno determinata caratteristiche. Vogliamo influenzare le persone conoscendo le cause. Modifiche del comportamento dovrebbero essere volte a migliorare il benessere degli individui. Creo strumenti che permettono agli essere umani di lavorare in modo più efficace. Tendenza a spiegare i fenomeni con cui entriamo in contatto che ci serve per dare un senso ai comportamenti. La psicologia ingenua di distingue da quella scientifica, che è tale perché usa un insieme di metodi che chiamiamo metodo scientifico, è un approccio generale che usiamo per aumentare le conoscenze relative al funzionamento dei vari fenomeni psicologici. Si parte dall'osservazione e mi chiedo perché quel qualcosa che ho osservato si è verificato, formula una spiegazione, è quello che cambia dalla psicologia ingenua è il modo in cui vado a testare, effettuo una ricerca, metto alla prova per confutare la mia spiegazione.Quando vado a svolgere una ricerca devo avere dei criteri e la psicologia generale agli inizi ha preso come modello il metodo sperimentale come modello per svolgere le ricerche.