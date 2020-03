Storia della psicologia - Introduzione

Motivi per i quali è importante conoscere la storia della psicologia

Nonostante spesso gli studenti considerino la storia della psicologia noiosa da studiare, la sua conoscenza e il suo studio risulta essere di fondamentale importanza per vari motivi.Innanzitutto, permette diche sono stati già precedentemente commessi in passato.Permette di, anche approfondendo degli studi passati (ad esempio, condurre gli stessi studi in un contesto storico differente potrebbe evidenziare interessanti cambiamenti).Lo studio della storia della psicologia mostra come in vari periodi storici sono state "popolari" differenti teorie e questo non fa altro che suggerire implicitamente quanto le conclusioni scientifiche siano provvisorie e che la ricerca è in costante rinnovamento.Lo studio della psicologia, inoltre, permette didelle informazioni e delle teorie che apparentemente sono sparse e disorganizzate.Infine, per ogni ricercatore, è fondamentale indagare la storia della psicologia per: infatti, lo studio del passato può permettere di riscoprire questioni aperte o suggerire dei nuovi interrogativi da indagare nel contesto attuale.