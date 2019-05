Specializzazioni della psicologia generale

La psicologia generale è un disciplina ricca di varie diramazioni quali la psicoanalisi, la prospettiva comportamentista, la gestalt, ecc....Da queste prospettive ci sono una serie di specializzazioni, cioè delle strade. Psicobiologia si concentra sui geni, psicologia dello sviluppo studia i fattori che vanno a influire il percorso di crescita, psicologia clinica applica i principi di funzionamento psicologico per andare a risolvere problemi psichici. La psicologia sociale studia il mondo sociale, processi utilizzati nella comunicazione. Psicologia generale affronta i temi delle altre specializzazioni, il metodo cardine è di tipo scientifico. In alcuni casi si parla anche di psicologia cognitiva, in modo interscambi alle a psicologia generale. La psicologia cognitiva è nata dagli anni 60 importante perché attribuisce a noi individui un ruolo attivo, a differenza della concezione precedente, non riceviamo informazioni dal mondo esterno ma mettiamo in atto elaborazioni di queste informazioni. Categorizzare per raggiungere obbiettivi, anche se ci proviamo in situazioni che non sono quelle dov'è abbiamo imparato a mettere in atto quei comportamenti. Psicologia applicata, studio in generale come funzionano i processi mentali ma poi eco vedere come si manifestano in contesti reali.