Il sondaggio

Altre tecniche che vengono utilizzate in psicologia per lo studio del comportamento umano sono i sondaggi, ottengono ogni informazione che mi permettono di descrivere qualcosa, informazioni di marketing, di vita... Posso farlo somministrando un questionario o intervistando direttamente le persone, e intervista può essere più o meno strutturata, quindi domande aperte o alternative tra cui scegliere. Problema di quanto il campione è rappresentativo della popolazione. Possono essere dati in più per un altro esperimento. Infatti spesso il sondaggio è influenzato dal modo in cui le domande vengono poste e da come i soggetti tentano di fare bella figura rispondendo alle domande. Per tale motivo il questionario è sempre accompagnato da altri esperimenti che vanno a verificare la veridicità dei risultati in modo più preciso.I sondaggi possono essere somministrati su scala mondiale, nazionale, regionale e ognuno utilizza i propri canali per raggiungere i partecipanti.I sondaggi possono essere formulati con domande aperte oppure a scelta multipla e il tipo di categoria di sondaggio che viene utilizzato viene deciso in base alle caratteristiche dei risultati che si vogliono ottenere. E' infatti comprensibile come un sondaggio a domande chiuse, quindi le crocette, sia molto più limitativo delle domande aperte.