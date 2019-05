Psicologia generale e sociale

Psicologia sociale e generale

Nel corso degli anni dalla nascita della psicologia come disciplina scientifica si sono susseguite diverse diramazioni tra cui una distinzione importante tra psicologia sociale e generale.La psicologia sociale è una fra le scienze sociali quindi come le altre scienze sociali come psicologia, economia , sociologia, si occupa di studiare il comportamento umano. Lo studio del comportamento umano è condiviso con le altre scienze sociali. La specificità della disciplina non è quindi l’oggetto perché anche le altre discipline hanno lo stesso oggetto di studio come psicologia o economia, ma è il modo, modo in cui gli psicologi sociali si interrogano su come si spiega il comportamento dell’attore sociale.Nella psicologia generale il comportamento è qualcosa che è generato da processi che stanno nella mente dell’individuo come memoria, percezione… quindi in questo caso la spiegazione del comportamento è intra-individuale cioè concepito come unità, un atomo, e le relazioni di queste unità con ambiente , cultura ecc.La psicologia sociale vuole spiegare comportamento individuo concepito come attore sociale, attore qualcuno che agisce in un ambiente, qualcosa che agisce in un ambiente che è fatto di altre persone, le relazioni non sono irrilevanti e questo ambiente è costituito da aspetti culturali. Individuo di Reggio Emilia non è identico, esempio, a contadino cinese.