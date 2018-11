Psicologia e primi orientamenti

Psicologia e i primi orientamenti

Psicologia dal greco Psiche=> anima.Aristotele: dice che tutti gli uomini hanno un anima.Freud: dice che l'uomo è dotato di un comportamento.Il termine _psicologia_ è la scienza che studia il comportamento e i processi mentali dell'uomo e dell'animale.Psicologia Analitica: studiata da Jung (1875-1961) uomo-animale.Psicologia Applicata: adotta le teorie psicologiche a diversi settori: disturbi mentali, il lavoro, l'educazione, il crimine.Psicologia clinica: che individua tecniche di cura per la nevrosi.Psicologia Filosofica: disciplina che tratta i problemi dell'essenza dell'anima.Psicologia della forma o gestalt.Psicologia evolutiva: (bambini) lo sviluppo psichico degli individui.Psicologia del profondo: studia i processi inconsci.Psicologia del lavoro: sperimentale.

Alla fine dell'ottocento si svilupparono i primi orientamenti teorici della psicologia scientifica: lo strutturalismo e il funzionalismo.



Lo strutturalismo fu affermato da Wundt, uno psicologo tedesco, il suo interesse non era rivolto allo studio della mente nella sua globalità, ma alla scomposizione dei sui elementi per arrivare a conoscerne la struttura; per questo il suo approccio fu definito strutturalismo. Le ricerche condotte da wundt avvenivano in un laboratorio controllato dove i soggetti sperimentali dopo essere stati sottoposti ad una serie di stimolazioni, dovevano riferire le sensazioni provate ricorrendo al metodo dell'introspezione sperimentale.Il funzionalismo: fu fondato da J. Dewewy, che si rifaceva alla teoria dell'evoluzione di Darwin. Il maggior esponente di questo orientamento fu Ha Carr, il quale affermò che l'oggetto della psicologia doveva essere l'attività mentale, considerata come un insieme di processi che hanno una specifica funzione. La funzione dell'attività mentale veniva spiegata come la capacità di apprendere comportamenti che consentissero l'adattamento dell' organismo all'ambiente. Il metodo di studio che veniva applicato era il metodo sperimentale.