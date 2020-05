Scienze umane e sociali

Cosa studia la psicologia?

Compito della psicologia

L’oggetto di studio comune alle scienze umane e sociali è l’essere umano, con cui l’operatore socio-sanitario lavora costruendo percorsi di crescita.Questa disciplina favorisce la presa di coscienza della complessità dell’uomo, delle sue diverse dimensioni(biologica, psicologica e sociale) e di quanto queste dimensioni interferiscono sulla sua vita e sulle relazioni che stabilisce con gli altri.La psicologia per un futuro operatore socio-sanitario è la disciplina che ha maggiore importanza.La psicologia cerca le leggi che regolano il comportamento e studia i rapporti fra gli individui.Gli aspetti psicologici sono importanti in ogni situazioni di vita. (È dall’antichità che l’uomo cerca di comprendere il proprio comportamento individuale e collettivo).La psicologia aiuta l’operatore a non agire solamente in base all’introspezione, perché conoscere sé stessi e le proprie reazioni e sensazioni aiuta, ma ciò non vuol dire conoscere le reazioni e le sensazioni degli altri perché ognuno ha le proprie, uniche e distintive.L’esperienza di ognuno è legata alla sua storia, alle esperienze concrete di vita, le quali sono impossibili da generalizzare.Gli altri hanno reazioni diverse dalle nostre, anche se le chiamiamo con lo stesso nome (es. non esistono due gioie o due paure identiche).Chi svolge la professione di operatore socio sanitario, si trova a lavorare in relazione sia con il paziente e la sua famiglia (per assistenza, aiuto e supporto), sia con i colleghi del nostro gruppo di lavoro.Perché lavoriamo in relazione con tutte queste figure/ruoli?Ci mettiamo in relazione con tutte queste figure/ ruoli perché abbiamo bisogno di confrontare la nostra opinione con altre persone, raccogliere informazioni e discuterne con i colleghi, con i famigliari dell’assistito (sanno com’è quando è in salute) e con il paziente stesso.Mettersi in relazione con gli altri e confrontarsi oltre ad essere un comportamento proficuo per svolgere un buon lavoro, è anche una soddisfazione personale, perché solo così si può comprendere al meglio una persona.Detto ciò, l’introspezione, ossia la capacità di guardarsi dentro e comprendere a fondo i propri stati d’animo, i propri pensieri, permette di approfondire la conoscenza di sé, ma non è sufficiente per conoscere gli altri.Quindi l’operatore per riuscire a svolgere il proprio compito, deve acquisire contenuti, competenze e abilità specifici, che può trovare nella psicologia.La psicologia è la scienza che studia il comportamento e i processi mentali degli individui.Si occupa:-di ciò che si vede: comportamento esteriore e le reazioni soggettive a diversi stimoli;-di ciò che non è immediatamente percepibile, ma importante per l’esistenza delle persone:Le spinte interiori che ci guidano (motivazioni e decisioni);Le emozioni;I sentimenti.A ciò si aggiungono le forze oscure, provenienti dall’inconscio, che influiscono sulla condotta individuale.Alla psicologia interessa l’uomo nella sua totalità di mente e corpo e nella complessità dei suoi rapporti con l’ambiente fisico, sociale e culturale.