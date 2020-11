Differenze tra ansia sociale e imbarazzo

Ansia sociale e imbarazzo sono simili.si legano entrambe a una percezione riflessa, nel senso che coinvolge l’altro (ciò che crediamo che l’altro possa aver immaginato di noi). Proviamo imbarazzo, per es anche quando crediamo qualcuno abbia espresso una valutazione negativa, anche se non lo ha fatto esplicitamente.C’è una differenza fondamentale tra ansia sociale e imbarazzoAnsia sociale è pensata come qualcosa di transitorio, come uno stato emotivo transitorio.Quindi, in termini temporali, è coinvolta la dimensione del futuro. Il timore è quello di mancare l’impressione dovuta. Il focus è sulla preoccupazione di non riuscire a creare impressioni positive sugli altri e è una emozione che coinvolge il futuroQuindi la differenza fondamentale è che l’imbarazzo dipende da comportamenti specifici che insorge quando crediamo di avere già creato nell’altro una valutazione negativa. viene elicitato da valutazioni riflesse dell’altro negative.Diversamente, l’ansia sociale dipende dal timore di non riuscire a creare nell’altro l’impressione di tipo positivo.Nel caso dell’imbarazzo, generalmente questo rimane una condizione transitoria. Emozione sociale self conscious, che le persone generalmente non traducono in una condizione disposizionale.