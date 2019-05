Metodo sottrattivo

Sono in grado di manipolare le variabili così da poter confrontare le situazioni diverse. Devo isolare situazioni particolari, se il tempo di reazione riflette, devono trovare dei compiti tali per cui ho un compito A che è costituito dalle stesse operazioni di un altro compito però ne richiede una in più. Sottraendo il tempo di uno con l'altro riesco a recuperare il tempo di quella operazione aggiuntiva. Metodo sottrattivo mi permette di inferire la complessità e durata di quella azione. Modificazione di un'operazione la rende più o meno complicata.Bisogna avere idea delle operazioni richieste dai diversi compiti, si sono trovate 3 categorie che vengono isolate, in base ai compiti utilizzati quando facciamo ricerche sui processi cognitivi.Compito del tempo di reazione semplice: compito di detenzione, rivelazione del segnale. Uno stimolo una risposta.Compito del tempo di reazione di scelta: si presenta uno stimolo A e sappiamo che dobbiamo dare una certa risposta è se si presenta stimolo B dobbiamo dare un'altra risposta.Compito del tempo di reazione go/ no go: utilizzato per analizzare i processi inibitori, bloccare risposte che daremmo in modo automatico. Ho stimoli diversi ma ci sono stimoli che richiedono una risposta e altri stimoli che non richiedono una risposta.