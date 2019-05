Tempi di risposta in base ai compiti

Secondo il metodo sottrattivo esistono tre tipologie di compito; il primo riguarda la rilevazione del segnale, il secondo si basa su una risposta specifica che deve essere data in base a diversi stimoli, il terzo che tenta di inibire le nostre risposte automatiche agli stimoli.Studi hanno dimostrato che queste tre tipologie di compito non richiedono lo stesso tempo di risposta, sono più veloci i tempi richiesti dal compito A, mentre quelli del compito B sono più lenti di quelli del compito A e C. Questi compiti si differenziano per le operazioni richieste. Nel compito semplice ho due processi, rilevo lo stimolo e eseguo una risposta. Nel compito di scelta sento un suono ma questo suono può avere diverse caratteristiche, discriminare se è suono a tonalità alta o bassa e in base alla conclusione devo scegliere la risposta quindi tonalità alta alza la mano, e poi infine l'esecuzione. Il compito go/no go (se sentite tono basso non fate niente), devo discriminare lo stimolo ma non devo selezionare. Posso fare sottrazione tra i vari compiti, confronto tra diversi compiti mi permette di ricavare il tempo richiesto da quella operazione. Tempo di reazione C meno tempo di reazione A mi dice quanto tempo impiego per discriminare gli stimoli. Il tempo del compito B meno il tempo di reazione del compito C mi dice il compito impiegato per selezionare la risposta.