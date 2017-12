Teorie e metafore di psicologia dello sviluppo sull’invecchiamento

La psicologia dello sviluppo ha iniziato a conferire una maggiore importanza alla fase senile soltanto in tempi relativamente recenti. Infatti, non esiste ancora un corpus teorico ben sviluppato. Piuttosto, vengono utilizzate delle metafore per sostenere la ricerca e affermare differenti approcci riguardo la considerazione di questa fase finale della vita umana, che, accanto al declino di abilità comporta anche mantenimento e possibile sviluppo di altrettante capacità.Le metafore principali riguardo l’invecchiamento sono:- Invecchiamento come collina oppure come del sole (che sorge e tramonta): secondo questo approccio teorico, lo sviluppo umano viene paragonato al sole: dalla nascita, raggiunge un apice (mezzogiorno, ovvero la maturità), per poi declinare inesorabilmente fino al tramonto (analogamente, la collina ha un apice, che è il punto di massimo sviluppo). Tuttavia, questa visione può essere limitante e scoraggiante.- Invecchiamento come fiume: questa concezione si incentra sulla maturazione e sull’accumulo di esperienza e abilità nel corso del tempo le quali, rallentano il fluire ma non necessariamente rallentano le potenzialità vitali del fiume.- Invecchiamento come cicli ricorsivi: secondo questo approccio, nel corso dello sviluppo si ripresentano le stesse sfide evolutive in modo diverso, sulla base dei ruoli che bisogna ricoprire.- Invecchiamento come albero: questa metafora si incentra sull’immagine dell’albero, le cui radici simboleggiano l’infanzia, invece, i rami rappresentano la maturità fino all’età senile. Appare quindi la contrapposizione fra la robustezza del tronco, ovvero delle esperienze e dell’expertise, che costituisce le fondamenta della persona; e la fragilità dei rami (che simboleggiano il corpo anziano) che, nonostante la loro esilità possono spingersi sempre più in alto poiché hanno delle solide basi.