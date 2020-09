L'obesità nei bambini

Gli effetti dell'obesità infantile[/h22]

Gli effetti dell'obesità infantile sono sia di tipo organico che di tipo psicologico: nel primo caso si potranno sviluppare facilmente in età adulta delle patologie quali il diabete di tipo 2, ipertensione, tumori e malattie cardiovascolari; nel secondo caso vi potranno essere degli importanti effetti negativi sull'autostima e sull'immagine con conseguente emarginazione per diversità.

Degli effetti secondari negativi dell'obesità infantile potrebbero essere lo scarso impegno scolastico da parte del bambino demotivato, la modificazione del suo carattere e l'assenza di voglia nel partecipare alle attività con i suoi coetanei.

Nei casi di obesità infantile è necessario un approccio terapeutico multidisciplinare; poiché con i bambini si è dimostrato inefficace e controproducente affrontare il problema attraverso la sua semplice esposizione ad una dieta alimentare.

Questo approccio terapeutico multidisciplinare sarà volto a migliorare l'autostima del bambino ed a educarlo facendogli conoscere uno stile di vita migliore.

Il percorso rieducativo del bambino coprirà dunque il campo alimentare come quello fisico e psicologico.

sta aumentando rapidamente sia nell'adulto, che in età pediatrica ed è stata definita dall'(Organizzazione Mondiale della Sanità)uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale.L'obesità colpisce in Italia un bambino su tre e purtroppo non tutti i genitori sono consapevoli dei problemi relativi al peso dei propri figli; e la maggior parte dei bambini che sono obesi lo rimarranno nella vita adulta.Nei bambini l'obesità è una condizione biologica complessa di genesi multifattoriale: dunque è il risultato di cause più o meno evidenti che interagiscono tra loro come per esempio l'eccessiva o cattiva alimentazione, la ridotta attività fisica o fattori di tipo genetico od infine alterazioni ormonali.