Impostazione ricerca psicologica

Impostazione della ricerca psicologica

Le più importanti fasi da seguire nell'imposta di una ricerca psicologica sono:1) scelta del campione, un gruppo estrapolato dalla popolazione2) decidere come la mia ricerca è organizzata e l'eventuale inserimento del gruppo di controllo, gruppo che non subisce il trattamento, idolo variabili dipendenti. Scelta del campione è importante anche nei sondaggi. Le ricerche non possono testare intere persone, si usa termine popolazione per indicare tutti individui che ci interessano, sono inclusi nelle spiegazioni che stiamo dando, sono individui rispetto ai quali vogliamo esternerei le nostre conclusioni. Estrapolo dalla popolazione un campione, un sottoinsieme limitato. Devono essere rappresentativi, avere caratteristiche rilevanti della popolazione, se voglio testare capacità di lettura nei giovani adulti dai 18 ai 25 non posso t stare tutte le persone, posso prendere campioni. Le dimensioni che sono rilevanti per la ricerca sono quelle che identificano il campione più rappresentativo.3) Devo capire come il mio esperimento deve essere organizzato. Distinzione tra gruppo sperimentale e di controllo. Gruppo di controllo è importante perché diventa parametro per confrontare la misurazione rispetto al gruppo sperimentale. Modo che utilizziamo per dare validità alla nostra ricerca. Una della funzioni può di controllo è quello di verificare esistenza dell'effetto placebo