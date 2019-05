Fenomeno del cocktail party

Alcuni psicologi degli anni '50 hanno studiato la condizione che hanno chiamato del cocktail party. L'attenzione selettiva mi permette di focalizzarmi su qualcosa ignorando tutto il resto, quindi di ignorare degli stimoli distraenti.Così come avviene alle feste in cui se si è interessati ad un conversazione si è in grado di non prendere in considerazione gli stimolo che si presentano intorno. Questa capacità è stata studiata da una tecnica particolare, tecnica dell'ascolto dicotico, in cui si prende un soggetto sperimentale e ai due orecchi vengono inviati messaggi diversi, con istruzione di seguire soltanto uno dei due messaggi. C'è un altro metodo che è la tecnica dello shadowing, viene chiesto alla persona di ripetere parola per parola quello che sta sentendo alla parte che deve prestare attenzione, per veder se ci sono eventuali introduzioni. Hanno visto che in generale i soggetti sia nel ripetere sono efficienti e anche quando vengono poste delle domande sono in grado di rispondere ai suoni che hanno posto attenzione. Per quanto riguarda l'altro messaggio, non sono in grado di riportare informazioni quindi del messaggio disatteso, non sono in grado di riportare il contenuto quindi rispondere alle domande, ma sono in grado di riportare alcune caratteristiche fisiche, come il cambiamento volume, infatti sono stati inseriti dei toni puri, c'è stato cambiamento da voce femminile a maschile... Però le persone tendono a non notare una parola ripetuta più volte nel messaggio disatteso. La capacità di ignorare le informazioni vale fino ad un certo punto, se l'informazione diventa rilevante non riusciamo più a non rilevarla.