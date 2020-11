Attenzione - Caratteristiche

Attenzione

L’attenzione non è una funzione unica, bensì è un insieme di processi che regolano le funzioni sensoriali, cognitive e motorie e modulano la capacità degli individui di agire ed interagire nel mondo esterno. Le principali funzioni dell’attenzione, che possono essere selettivamente compromesse, sono:-mantenere nel tempo la concentrazione e lo stato di attivazione- selezionare e filtrare le informazioni sensoriali sulla base della loro rilevanza per i nostri scopi o della loro salienza percettiva- prestare attenzione a più cose contemporaneamente.- aumentare o diminuire le risorse cognitive impegnate per svolgere adeguatamente uno o più compiti.I processi attentivi solitamente risultano danneggiati in seguito a: trauma cranico; danno cerebrale focale o diffuso; patologia cerebro-vascolare; patologia degenerativa (ad esempio, sclerosi multipla e malattie di Alzheimer e Parkinson); infezione del sistema nervoso centrale; abuso di sostanze; esposizione a sostanze tossiche.Le nostre risorse cognitive sono limitate:- Inattentional blindnessPuò essere definito come l’evento in cui un individuo (senza deficit attenzionali) fallisce a percepire uno stimolo che è in bella vista. Ciò accade, ad esempio, nell’esperimento del gorilla.- Change blindnessIn un esperimento, vengono presentate delle immagini simili, intermezzate da uno schermo nero e non ci si accorge immediatamente del cambiamento.