Esperimento interfono - Darley e Latanè

Darley e Latanè hanno formulato un' ipotesi, un modello teorico chiamato teoria della diffusione della responsabilità. La diffusione della responsabilità riduce probabilità che uno spettatore in un gruppo si senta responsabile. Tradurre questi modelli in ipotesi. Traducono la loro teoria in un'ipotesi specifica, se ci sono più spettatori quello che avviene è che si riduce probabilità che qualcuno si senta con la responsabilità di dover intervenire. Creano situazione di emergenza in una situazione controllata, manipolano il numero di persone presenti di quella situazione e vanno a misurare quante persone decidono di aiutare la potenziale vittima è in quanto tempo lo fanno. Studiosi pensano una situazione particolare, fanno venire soggetti in laboratorio e gli dicono che ci sarà una discussione personale, potrete comunicare a turno e poi si ascoltano le altre persone. Non è una discussione faccia a faccia, ma tramite interfono. Il soggetto sperimentale era uno, si simulava la presenza di altre persone. Tra le varie persone c'è nera uno che esponeva i suoi problemi di salute in università. A un certo punto il soggetto che aveva mostrato fragilità mostra una crisi epilettica, quindi studiosi guardano quanto ci mette il soggetto sperimentale a intervenire. Manipolazione del numero di spettatori, c'è un soggetto e una vittima, oppure con altro partecipante oppure altri 4 partecipanti. Questa è là variabile indipendente perché si ritiene che posso spiegare le variazioni nella variabile dipendente. Interessante è il confronto tra questi 3 diversi gruppi di soggetto, manipolazione chiamata manipolazione tra i soggetti. Soggetti sperimentano livelli diversi della variabile. Una stessa persona non può partecipare ai tre gruppi. Ci sono influenze che possono essere annullate con il controbilanciamento. Variabili dipendenti è se interviene o no è quanto tempo ci metto. Il comportamento è complesso. Hanno ipotizzato che ci fosse relazione tra numero di spettatori e probabilità di intervento. All'aumento degli spettatori la probabilità di intervento diminuisce. 64% con tre partecipanti. 85% quando si è soli e 31% quando ci sono 6 persone.