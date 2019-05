Esempio conduzione di un esperimento psicologico

Il quesito di uno psicologo potrebbe essere: "il rumore presente in una stanza può influenzare la capacità di apprendere le informazioni? E voglio sapere se vale per gli studenti universitari". Ipotesi è che il rumore influenzi il nostro apprendimento. La prima variabile è il rumore. Qual è una soglia che mi determina il rumore? Registro i suoni naturali, confronto condizioni di rumore differenti. Il gruppo di controllo non ha nessun rumore. Tutti fanno la stessa cosa, studiano. Tutti nella stesa situazione, unica cosa che varia è la presenza o meno del rumore. Se assegnassi le persone dividendole per genere, sarebbe una nuova variabile, quindi i gruppi devo dividerli in modo casuale. Casuale perché ognuno di noi è diverso. Vado a misurare a quante domande hanno avuto avuto risposta corretta. Dopo devo fare un confronto statistica . Ci sono due gruppi di statistiche, descrittive, cioè tutti quei parametri che ci permettono di descrivere la situazione del campione che stiamo analizzando questo è il primo passo. Il passo successivo è la statistica inferenziale, faccio delle inferenze su la popolazione dei dati forniti dal campione, posso estendere conclusioni alla popolazione. Statistica inferenziale è l'insieme di metodi che ci permettono di calcolare che eventuali differenze che trovo tra i gruppi sono dovute al caso rispetto alla probabilità che sono dovute dalla variazione che ho introdotto.