Effetto placebo

Quando si conduce un esperimento in laboratorio spesso si prendono dei soggetti volontari come partecipanti per essere presi in esame . Questo provoca nei volontari la consapevolezza di essere sottoposti a dei fattori che potrebbero modificare una situazione. Questa consapevolezza può portare a cambiare idee o punti di vista anche solo attraverso il pensiero e quindi a considerare che un fenomeno modifichi una situazione anche se non è così. Spesso gli psicologi si trovano nella situazione di dover specificare quali sono gli effetti che dovranno risultare dall'esperimento, questo a causa del codice dell'ordine degli psicologi.Per fare in modo che le persone non siano influenzate da quest'effetto definito placebo, gli sperimentato introducono una variabile di controllo durante l'esperiemento.Il placebo in medicina è una sostanza inattiva, che non ha funzione. Si è visto che in alcuni casi le persone guariscono quando non si sta dando veramente la medicina, ma gli viene data una pastiglia differente. In alcuni casi miglioramento è temporaneo ed è dato dalle aspettative delle persone. Ê un fenomeno importante in tutte le ricer che, che si possa trovare che persone non sottoposte a una cura mostrano un cambiamento nei oropri cambiamenti dovuto alle loro aspettative rispetto alla manipolazione sperimentale specifica. Credere di essere stati sottoposti a una cura. Gruppo di controllo ci permette di ridurre le cosiddette minacce alla validità interne, minacce che possono far sì che le conclusioni di una ricerca non siano valide.