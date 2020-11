Dweck, Carol - Credenze incrementali ed entitarie

Belief entitari e incrementali - teoria di Carol Dweck

Carol Dweck distingue due tipologie di belief (credenze): entitari e incrementali.Le persone che hanno iprivilegiano un costrutto di base che è legato a sé e al funzionamento degli altri e al mondo. Secondo questo costrutto, leprivilegiate sono diQuindi il modo in cui vanno le cose dipende dall’abilità. La credenza sottesa è che le cose funzionano in un certo modo e non si possono cambiare.Le persone che hanno hannosono persone che credono e danno valore allo; hanno una rapprentazione di abilità e sforzo non necessariamente correlate inversamente l’una rispetto all’altra. Ciò significa che ritengono che l’impegno è qualcosa che affianca le abilità ma è qualcosa che di per sé è necessaria per raggiungere un risultato.Diversamente da chi è orientato come teorico entitario, l’impegno quando diventa sforzo, non è mai un indicatore di un limite della propria abilità.Invece, in chi ha credenze entitarie, vi è una percezione di una relazione inversa, tale per cui se mi sforzo per capire qualcosa allora vuol dire che devo sopperire a una mia mancanza.