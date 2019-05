Distinzione psicologia ingenua e sperimentale

La psicologia ingenua è ciò che ci porta a sviluppare delle teorie, insieme di leggi che si presume che governino il comportamento. Le teorie ingenue sono quelle che creiamo noi, che possono derivare da esperienza propria o condivisone con gli altri e faccio delle previsioni relativamente alle cose. Queste teorie ingenua sono fondate su esperienze personali e non sono qualcosa che incontro a un controllo scientifico. Sono in grado di fare previsioni che possono essere falsificabili.Il metodo sperimentale è il metodo di controllo per verificare se le nostre previsioni sono corrette. Il metodo principale che utilizziamo nella psicologia scientifica è il metodo sperimentale. Distinzione tra memoria intenzionale e incidentale. Entriamo in contatto con informazioni che non vogliamo ricordare ma succede che ce le ricordiamo, e ricordiamo di più con la memoria incidentale. Metodo sperimentale implica l'utilizzo dell'esperienza che mi permette di andare a studiare la relazione tra le variabili, andare a studiare il mio ricordo e il tipo di memorizzazione. Variabile è qualcosa che cambia, mutazioni misurabili di un fenomeno. L'opposto di variabile è costante, qualcosa che non cambia.Il metodo sperimentale in psicologia venne usato per la prima volta nel laboratorio di Wundt.