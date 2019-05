Controllo emotivo

Le azioni umane sono sempre legate ad uno stato emotivo piacevole o meno, intenso o lieve. Tutti proviamo emozioni ma in maniera differente da persona a persona: lo stato emotivo è soggettivo e dipende da alcuni fattori.Prima di tutto si effettua una valutazione della situazione, fa differenza se la consideriamo vantaggiosa o dannosa. Segue il sentimento, ovvero il tipo di emozione che realmente proviamo, gioia intensa, dolore , tristezza etc. Scatta così la risposta fisiologica, in funzione della valutazione che abbiamo fatto, in caso di pericolo, ad esempio aumenta la secrezione di adrenalina e sentiamo il cuore a mille !! L’ultimo stadio emotivo è l’impulso ad agire, il desiderio di scappare via ad esempio. Questi elementi interagiscono tra loro in continuo e tutto ciò rende l’esperienza emotiva un processo complesso e unico ogni volta. Un processo derivante dall’unione di fattori individuali. Questo è il motivo per cui ognuno di noi reagisce in maniera diversa davanti alla medesima situazione. Come fare a gestire le proprie emozioni in maniera adeguata?Possiamo usare questo: assumiamo un atteggiamento attivo (affronto le emozioni) mai passivo (le subisco);: è importante essere consapevoli di cosa si sta provando;: può tornare utile condividere il proprio stato d’animo con qualcuno che sappia capire, un amico, un genitore. Spesso i consigli di chi ci vuole bene, di chi ci ama, possono indicarci la giusta risoluzione: imparare a riflettere prima di agire d’impulso e poi pentirsi. Mostrare le proprie emozioni determina una reazione causa-effetto sulla persona che le riceve, è importante perciò ponderare bene su come trasferire le emozioni all’altro.: quando il nostro stato d’animo ci fa stare molto male tanto da non riuscire a gestirlo, dobbiamo cercare di rilassarci.