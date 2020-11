Bisogno di coerenza

funzionale a preservare senso di continuità, essenziale ai fini del benessere individuale e anche per quel che riguarda il senso di identità personale. Il bisogno di coerenza è forse più importante del bisogno di self enhancement per quel che riguarda il senso di identità personale ed è almeno tanto importante quanto soddisfare il bisogno di self enhancement al fine di raggiungere un ottimale livello di benessere individuale.Per poter star bene devo credere di avere valore (anche agli occhi degli altri) e avere un senso di identità o di continuità di me stesso, devo cioè riuscire ad avere una percezione di me che passa lungo un filo che lega tutti gli eventi della mia vita, in senso diacronico e sincronico (sia qui e ora sia attraverso tutto l’arco di vita).un correlato tipico della bassa autostima è la depressione, anche passando un senso di solitudine (perché se ho bassa autostima non riesco a dare valore a me stesso e non credo di avere valore agli occhi degli altri e quindi tendo a ritirarmi dalle relazioni, rischiando di sviluppare un senso di solitudine rispetto agli altri).Un correlato importante di una mancanza di senso di self coherence è rischio di depressione e la disgregazione completa del sé, quindi una mancanza di senso di identità personale è correlata alle psicosi.