Aziende - Tecniche di comunicazione

Le aziende

Organi dell'azienda

La divisione dei compiti

Modelli

Le aziende possono essere: gruppi istituzionali, secondari, formali.L'organizzazione formale-istituzionale: la struttura dell'impresa e la divisione dei compiti al suo interno, viene rappresentato attraverso organigrammi (diagrammi che illustrano la suddivisione dei compiti in un'azienda). Ogni impresa si divide in tre grandi settori: produttivo, amministrativo e commerciale.-Volitivi: definiscono le linee strategiche e la volontà dell'impresa;-Direttivi: Top Management (dirigenti), Management (direttori dei diversi comparti),Quadri (responsabili dei reparti), Organi Esecutivi (devono compiere il loro lavoro seguendo le indicazioni della direzione);-Indipendenti: non necessitano di confrontarsi;-Collegati: necessitano di confrontarsi;-Rapporto sequenziale fra diverse mansioni.-Orizzontale: riguarda la ripartazione dei compiti fra gli addetti, cioè indica chi deve fare cosa;-Verticale: definisce le gerarchie.-Autoritario: è il più tradizionale, ogni addetto ha il suo capo al quale deve obbedire senza discutere;-Paternalista: è autoritario nella sostanza, ma disponibile nella forma, con qualche concessione alle esigenze dei sottoposti;-Consultivo: è previsto che chi comanda senta, prima di decidere, il parere di chi deve eseguire il lavoro;-Partecipativo: si attua uno scambio continuo fra tutti gli addetti a tutti i livelli e un coinvolgimento di tutti nelle decisioni.